Kultprofilen avgjorde ligapremiären – Antti Pihlström matchhjälte då HPK skrällde i Raumo: ”Segare då det gällde”

FM-ligan i ishockey körde igång med en oväntat anonym match – då steg en av de forna Lejonprofilerna fram. HPK vann med 2–1 och överraskade Lukko i premiären.

38 år gammal. Ytter i fjärdekedjan i ett bottentippat ligalag.

Antti Pihlström må ha kommit en lång väg från glansdagarna då han förtjuste finländarna med sin fördomsfria och ettriga spelstil i landslaget – men han kan fortfarande glänsa till då det behövs.

– Jag försöker bara jobba hårt. Om det blir mål är det en kul grej så klart, säger den ödmjuke matchhjälten till Yle efteråt.

Den första ligamatchen under säsongen 2023/24 mellan Lukko och HPK i Raumo stod 1–1 i den tredje perioden då Pihlström gled in framför kassen och petade in segermålet.

– En bra start, konstaterar i sin tur en hyfsat nöjd ligedebutant Maso Lehtonen, som tog över för tränare för HPK efter flera år i Mestis inför säsongen, på presskonferensen.

– Men Lukko var mycket starkare än vi på många sätt. De vände spelet vasst och dominerade mittzon hela matchen. Vi lyckades göra segermålet i tredje, men sen fick vi bara ta emot smäll efter smäll och försökte hålla ut. Farten fanns inte riktigt där i omställningarna, fortsätter han.

”De var villiga att betala priset”

Det var det svenska brödraparet Ponthus och Pathrik Westerholm som fixade fram 1–0 för Lukko i öppningsperioden. HPK kvitterade sedan i form av Danick Martel i andra.

– Det är bara gratta HPK. De var segare då det gällde. Vi var däremot slarviga, nervösa och rytmlösa. Det såg inte alls ut på det sätt som vi tränat på och vad vi är ute efter. Men samtidigt var HPK bra också, säger i sin tur Lukkos nya lots Tomi Lämsä.

– Man måste betala ett hårt pris för att vinna i den här serien. Det gjorde HPK. Vi var inte tillräckligt mogna eller ödmjuka för att göra det, fortsätter han.

Ligan tjuvstartade på tisdag eftersom Lukko bett om att få spela så många matcher som möjligt i september för att ha tid att klämma in CHL-slutspelsmatcher i oktober.

Att det var just Lukko-HPK som var säsongens första match har sågats rejält på sociala medier på grund av det låga marknadsföringsvärdet. Och det var också bara drygt 3000 ögonpar som hade orkat dra sig till Raumohallen för att se matchen live.

För Lämsä och Lukko var det ändå en självklarhet att satsa stort på CHL.

– Det är ju bara bra att vi har matcher som ger oss möjligheten att spela mot tufft motstånd som också kan lära oss nya saker. Visst, vissa kan säga att det är energikrävande också men det är bara bortförklaringar, säger Lämsä.

Maso Lehtonen hade i sin tur svårt att svara på frågan om spelet ser ut som det ska göra den här tiden på året.

– Det här är min första höst i ligan så jag har ingen aning. Men det jag vet är att killarna är väldigt villiga att lära sig vårt sätt att spela. Attityden är rätt, säger han.