Brister i arrangemangen och vårdslös båtkörning – snart faller domen för dödsolyckan vid Poker Run i Hangö

Både båtförare och arrangörer står åtalade för en båtolycka där ett barn omkom i Hangö sommaren 2020.

Rättegången kring dödsolyckan vid evenemanget Poker Run i Hangö år 2020 har avslutats vid Helsingfors tingsrätt. De åtalade båtförarna och arrangörerna skyller på varann för vårdslöshet och brister i säkerheten som ledde till dödsolyckan.

En racerbåtsförare tappade kontrollen över sin båt och körde på en båt med åskådare i samband med evenemanget Poker Run. Ett barn dog och en person skadades i olyckan.

Händelsekedjan fick sin början då en båtförare oväntat körde in på ett område där ett fartmätningsevenemang pågick. Racerbåten orsakade svallvågor, som ledde till att deltagaren som var följande i tur förlorade kontrollen över sin båt med tragiska konsekvenser.

Sex personer står åtalade för grovt dödsvållande och grovt vållande av personskada. Fyra av de åtalade är arrangörer. De två båtförarna åtalas också för grovt äventyrande av trafiksäkerheten.

Åklagarna: Korrekt riskbedömning saknades

Åklagarna anser att händelsekedjan börjat med att arrangörerna har underlåtit att göra en korrekt riskbedömning och tillräckliga säkerhetsarrangemang.

– Det är ju komplicerat på det sättet att vi tar ställning till tre aktörer ur olika synvinklar och hur deras ansvar realiseras när andra parter också har gjort sig skyldiga till underlåtenheter, säger distriktsåklagare Bo-Niklas Lundqvist.

Under slutpläderingen hävdade arrangörernas advokat att säkerhetsarrangemangen var tillräckliga och att det är högst oväntat att en båt plötsligt ändrar kurs och kör rakt in i publiken. Arrangörerna menar också att den ena båtföraren borde ha förstått att inte köra ut på banan mitt under evenemanget och att den andra båtföraren borde ha dragit ner på farten för att undvika en farlig situation.

Missförstånd om arrangemangen

Båtförarna anser å sin sida att det fanns många brister i arrangemangen som inverkade på händelsernas gång. Båtföraren som körde ut på banan uppger att han inte visste att tävlingen redan hade börjat och ansåg därför att han inte agerat så att han medvetet orsakade fara. Båtföraren som förlorade kontrollen över sin båt uppger att han trodde att evenemanget var en tävling där det var tryggt att köra så fort det gick.

Efter dödsolyckan har motsvarande fartmätningsevenemang inte ordnats. Olycksutredningscentralen, Otkes, blev klar med sin utredning av olyckan 2021.

Domen kommer i slutet av oktober.