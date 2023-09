Riksdagsledamöter i Vasa valkrets tar ställning för pälsindustrin

14 riksdagsledamöter från Vasa valkrets kräver att regeringen vidtar åtgärder för att trygga pälsnäringens framtid. Statliga budgetmedel måste reserveras även för att stöda de näringsidkare som tvingas lägga av, skriver man i ett ställningstagande.

Pälsnäringens framtid måste säkras, anser riksdagsledamöter från Vasa valkrets.

I ett gemensamt ställningstagande över partigränserna vill ledamöterna att regeringen klargör sina visioner och åtgärder för pälsnäringens situation och framtid. De vill att regeringen vidtar omedelbara åtgärder för att reservera nödvändiga investeringsstöd till farmerna.

Pälsnäringen är en laglig näring i Finland som ständigt utvecklas och den utgör en betydande regional arbetsgivare, skriver ledamöterna i ställningsstagandet.

Vidare påpekar man att de flesta pälsfarmer finns i de österbottniska landskapen och att de har stor inverkan på kommunernas ekonomi.

Coronapandemin, kriget i Ukraina och nu senast fågelinfluensan har slagit hårt mot näringen. Riksdagsledamöterna kräver att de gårdar som tvingas avliva sina djur på grund av fågelinfluensan får en betydande ersättning.

De 14 ledamöter som undertecknat ställningstagandet kräver också att regeringen reserverar tillräckligt med statliga medel i tilläggsbudgeten för behövliga investeringsstöd samt för att stödja de näringsidkare som tvingas lägga av.

Ställningstagandet är undertecknat av Kim Berg (SDP), Mika Lintilä (C), Mauri Peltokangas (Sannf), Janne Jukkola (Saml), Pia Sillanpää (Sannf), Anne Rintamäki (Sannf), Joakim Strand (SFP), Anders Norrback (SFP), Mikko Ollikainen (SFP), Peter Östman (KD), Paula Risikko (KD), Juha Mäenpää (Sannf), Antti Kurvinen (C) och Mikko Savola (C).