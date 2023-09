Svårt att få i sig tillräckligt med frukt och grönt – professor: ”Blir ett ämbar varje dag”

Enligt de nya nordiska näringsrekommendationerna borde vi äta åtminstone 500–800 gram frukt och grönt varje dag. Det är enorma mängder, säger professor i näringslära, speciellt nu när baljväxter fått en ny tydlig roll som proteinkälla i maten.

Sommaren 2023 publicerades de nya nordiska näringsrekommendationerna. För första gången betonar man utöver hälsan också matens klimat- och miljöavtryck.

Det här innebär bland annat att rekommendationen för mängden frukt och grönt per dag har stigit. Dessutom borde vi få i oss mera C-vitamin än tidigare.

Förändringen är ganska stor, säger Mikael Fogelholm, professor i näringslära vid Helsingfors universitet.

– Om man möter rekommendationerna för frukt och grönt så når man också C-vitaminrekommendationerna.

– För kvinnor är det här ännu inte ett stort problem, men för männen börjar det vara ett problem. Samtidigt så är det kanske okej med en ny indikator som tydligt säger att män borde äta mer frukt och grönt.

De finländska näringsrekommendationerna, som baserar sig på de nordiska men mer lättläst och begriplig, kommer att publiceras någon gång under 2024, säger Mikael Fogelholm.

C-vitaminrekommendationen för män och kvinnor var tidigare 75 mg per dag. Nu är rekommendationen 95 mg för kvinnor och 110 mg för män.

Det är relativt enkelt att tänka sig att man äter 50 procent frukt (och bär) och 50 procent grönsaker om man försöker nå 500 gram, säger Fogelholm.

Men om du ska försöka få åtminstone 800 gram per dag, då blir det tufft, enligt honom.

– Med frukt är det enklare. En stor banan och en stor apelsin, det är redan 300 gram åtminstone.

– Men sen om du försöker få åtminstone 250 gram grönsaker, kanske lite mer, det är redan en enorm hög. Det är ett ämbar som man ska äta varje dag, säger Fogelholm.

Dessutom ska vi uppmuntras att äta mera baljväxter i stället för kött, vilket gör att baljväxterna inte ska räknas som en grönsak i den här bemärkelsen, utan i stället som något som uppfyller det dagliga proteinbehovet.

– För det är så vi tänker och ska tänka, att baljväxternas roll i kosten är att det är en proteinkälla. Medan när man pratar om frukt och grönt så är rollen lite annan. Den är en mera specifik fiberkälla och vitaminkälla och liknande, säger Fogelholm.