”Det är en djungel av våld, maskulinitet och respekt” – knepig hederskodex föder mer ungdomsvåld

Förr var det vanligaste brottet bland ungdomar snatteri, idag är det misshandel. I det stora hela begår få unga brott, men hos en marginaliserad minoritet blir våldsdåden vanligare.

Enligt Polisstyrelsens statistik registrerades det i fjol nästan tiotusen våldsbrott bland unga under 21 år. Med våldsbrotts menas rån, misshandel och brott mot liv.

Den negativa trenden ser ut att fortsätta, den snabba ökningen har fortsatt i år. Till exempel ökade antalet rån där förövaren misstänks vara under 15 år. Dessa brott har i år ökat med 48 procent jämfört med i fjol.

De största problemen finns inom huvudstadsregionen – men ungdomsbrottsligheten har ökat runt om i landet, speciellt i större städer.