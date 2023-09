Kvanthopp: Flugsvamparna, påvars och kejsares bane – och Alices biljett till Underlandet

Alla svampar är ätliga. Men vissa är det bara en gång... Inte minst den vita och den lömska flugsvampen, som lär smaka gott, men förebådar liemannens ankomst.

Själv undviker jag alla vita svampar där det inte står ”champinjon / herkkusieni” på förpackningen. Enklast så, för mina närmast sörjande.

I veckans Kvanthopp firar vi den pågående svampsäsongen med att titta på ett par av svamparna som förändrade världen. De lömskaste av alla giftsvampar, som har fått påvar och kejsare på knä. Den vita flugsvampen, Amanita virosa. Och Amanita phalloides, den lömska flugsvampen eller Death Cap, dödshatten, som den kallas på engelska.

Men vi ska också titta på den dödliga vita flugsvampens hippiekusin, den karakteristiska röda flugsvampen som har knaprats av schamanerna ända sedan den tidiga stenålderns dimmor.

Vi ska bland annat reda ut huruvida det ligger något i att den röda flugsvampen har inspirerat vissa av våra jultraditioner – inte minst de flygande renarna – och huruvida det stämmer, det här med att det var den röda flugsvampen som eggade upp vikingarna till bärsärkagång.

Två sorter: kantareller och fel svampar

När jag var liten, följde jag ofta med min mormor ut i svampskogen om höstarna. Morfar ville inte ha sällskap, han ville hålla sina kantarellställen hemliga.

Men hur som helst, poängen är att det alltid var en specifik svamp det handlade om. Som sagt, kantareller. Skogens guld. Ända sedan barnsben har jag fått höra att det finns två sorters svampar. Kantareller och fel svampar.

Jag menar, jag vet ju nu att det finns hur mycket ätliga svampar som helst, till och med godare än kantareller. Och nog visste ju mormor och morfar det också. Det var bara… enklare att göra det just så enkelt och tydligt. Kantareller och fel svampar.

Mormor och morfar: "Det finns två sorters svampar i världen. Kantareller och fel svampar."

”Ja men Kalles pappa sade att Karljohanssvamp är helt okej att äta, och det där ser ju ut som en –”

Nej! Fel svampar!

Vilken ironi, att den svamp som skriker ”fel svamp” allra ljudligast med sin ilskna brandbilsfärg, den röda flugsvampen, Amanita muscaria, de facto inte är nära på så livsfarlig som sin vita kusin. Den röda varianten får dig snarare att se smågubbar. Vi kommer till det. Men för allt i världen, ät inte av den heller! Fel svamp! Fel svamp!

Vi börjar hur som helst med den svamp som är mest fel av alla svampar. Den vita flugsvampen, eller Amanita virosa. Och dess minst lika elaka syster, lömsk flugsvamp eller Amanita phalloides. De vita flugsvamparna beräknas stå för uppemot 90 procent av alla svampförgiftningar i världen.

Den förstörande ängeln

Anglosaxarna är mer poetiska beträffande de här sakerna än vi är på svenska. Jag tänker på termen Destroying angel, den förstörande ängeln, som är det engelska samlingsnamnet på ett flertal svampar i släktet Amanita, inklusive den europeiska vita flugsvampen, Amanita virosa. Lömsk flugsvamp, Amanita Phalloides har fått sitt helt egna öknamn, Death Cap, dödshatten.

Jag läser här en nyhet på CNN från i juli, där en australisk kvinna bjöd hem sina ex-svärföräldrar och ett par andra gäster, och serverade dem en stuvning med lömsk flugsvamp som hemlig ingrediens. Svärmor och svärfar och en annan gäst avled inom ett par dagar, medan den fjärde gästen låg på intensiven vid tiden för artikelns publicering. Värdinnan misstänktes till en början för mord, men är nu frisläppt i brist på bevis. Hon betraktas fortfarande som ”a person of interest to the investigation”, alltså polisen har fortfarande frågor.

Vilken ironi: Australien, landet som man skämtsamt kallar ”landet där allting vill ta livet av dig”. Och så är dödsorsaken en europeisk svamp. Vit och lömsk flugsvamp är inte endemiska i Australien, de kom med de brittiska kolonisatörerna.

Death Cap, "Dödshatten" kallas den lömska flugsvampen på engelska.

Det är kanske värt att notera att den vita flugsvampen lär upplevas som välsmakande av sina offer. Den bedrägligt behagliga smaken gör sedan att den vita flugsvampen är svår eller närmast omöjlig att identifiera med hjälp av smaksinnet.

Det finns alltså en gammal och seglivad uppfattning på många håll i världen om att giftig svamp smakar ”giftigt”, alltså illa. Den milda smaken lär vara en bidragande orsak till att många som får i sig vit flugsvamp söker hjälp på tok för sent.

Den vita flugsvampens hatt är 6–10 cm bred och ibland lite toppig, med en lite glansig yta. Foten är 8–15 cm, och försedd med en strumpa som ibland kan vara svår att upptäcka bland markens gräs och löv. De äldre, vita flugsvamparnas hatt kan vara lite gulaktiga på mitten. Unga exemplar har ingen tydlig doft, medan de äldre svamparna kan dofta lite bittert.

Champinjoner, som den vita flugsvampen ofta förväxlas med, har bruna eller skära skivor, ingen strumpa, och deras doft är behaglig, lite som mandel.

En halv hatt räcker för att döda dig

De vita flugsvamparnas gift kallas amatoxiner, mer specifikt α-amanitin och β-amanitin. De orsakar akut cellskada och celldöd – en dos på 0,1 milligram amatoxin per kilo kroppsvikt räcker för att ta livet av en människa. I praktiken betyder det att en halv hatt av en vit eller lömsk flugsvamp räcker till för att förstöra din lever för gott. De första symptomen uppträder vanligen från åtta timmar till ett dygn efter förtärandet, men då är det sannolikt redan för sent.

De som är mest mottagliga för svampförgiftning är ofta invandrare, säger Anne Pringle, en mykolog och expert på vita flugsvampar vid University of Wisconsin, i en intervju för NPR.

Pringle nämner som exempel en ukrainsk familj som plockade svamp i Massachusetts i USA och hittade någonting som påminde om en ätlig svamp som de har hemma i Ukraina. Men dessvärre visade det sig vara vit flugsvamp. Resten gissar ni.

Den vita och den lömska flugsvampen förekommer inte i Afrika, vilket gör att invandrare inte alltid känner till den och hur farlig den är.

”Vi tenderar att underskatta hur stor svamparnas diversitet är i världen”, påminner Pringle. Svampbeståndet växlar stort från land till land. De vita flugsvamparna finns till exempel inte överallt. De är endemiska på vissa platser (Europa), invasiva på andra (Nordamerika) och helt frånvarande från andra platser. Som i Afrika. Japp, Afrika saknar vita flugsvampar. Åtminstone ett europeiskt gissel slapp afrikanerna med andra ord.

Fast det här har å andra sidan lett till att många afrikanska invandrare i Europa inte känner till den vita flugsvampen och hur farlig den är. Och sedan kan det vara hänt.

Så giftig är den vita flugsvampen, de facto, att den misstänkta australiska giftmördaren som tillredde sin vita flugsvampsgryta, som jag berättade om tidigare, fick förgiftningssymptom bara av att ha vidrört svampen medan hon kockade.

Svampen som fick påvar och kejsare på knä

Inget nytt under solen i det här avseendet, för övrigt. Giftiga svampar, inklusive Amanita-varianter, har genom historien använts av maktens män och kvinnor för att röja undan diverse rivaler. Självaste kejsaren Claudius tros ha blivit förgiftad med en svampsallad som var spetsad med lömsk flugsvamp, Amanita phalloides. Av ingen mindre än sin egen hustru, Agrippina. Sägs det alltså.

Senare lär också familjen Borgia, ökända under den italienska renässansen, ha vetat att den vita flugsvampen, Amanita virosa, är molto bene för att eliminera politiska motståndare.

Andra historiska kändisar som kan ha fallit offer för vit flugsvamp, antingen oavsiktligt eller uppsåtligt, inkluderar den ryska tsaritsan Natalia Naryshkina och påven Clemens VII. Clemens livstecknare Emmanuel Rodocanachi skriver att ”i enlighet med tidens sedvänja, associeras påve Clemens VII:s död 1534 med gift, mer specifikt förgiftning genom lömsk flugsvamp”.

Den tysk-romerske kejsaren Karl VI åt "svamprätten som förändrade Europas öde" (enligt Voltaire).

Ja, och så har vi den helige romerske kejsaren Karl VI. Året var 1740.

Karl VI fick matsmältningsbesvär efter att ha ätit en skål med strimlade, brynta svampar. Tio dagar senare var han död, efter symtom som överensstämmer med amatoxinförgiftning. Alltså vit flugsvamp. Kejsarens död ledde sedan till det österrikiska tronföljdskriget. Som Voltaire noterade, ”denna svamprätt har förändrat Europas öde.”

Nå, det må vara för sent för kejsarna Claudius och Karl VI med flera, men för nutida olyckliga som gör misstaget att äta vit flugsvamp finns det hopp. En studie från i våras tyder nämligen på att ett motgift är på väg.

Inte testad på människor ännu

I den här studien, som publicerades i Nature Communications, beskriver teamet bestående av kinesiska och australiensiska forskare hur ett allmänt använt jod-baserat färgämne kallat ICG tycks skydda leverns celler mot amatoxinernas destruktiva verkan.

När forskarna gav möss ICG efter att de blivit förgiftade med amatoxin hade läkemedlet en tydlig skyddande effekt på mössens lever, och prognosen för överlevnad förbättrades från cirka 20 % till 50 %.

Och det här är ju ett uppmuntrande tecken – men vi vet fortfarande inte hur effektivt motgiftet är hos människor, de testerna har inte gjorts ännu.

Motgiftet ökade mössens chans till överlevnad från 20% till 50%.

Kanske är det ändå på sin plats att konstatera att om du tvivlar det allra minsta lilla, och om du inte är expert – lämna den svampen i skogen. Rör den inte.

Detta om vita flugsvampar. Men släktet Amanita är alltså stort med över 700 beskrivna arter av flugsvamp, och sannolikt flera hundra till som ännu är obeskrivna. I släktet ingår många giftiga arter, men också några ätliga arter och många oätliga, om inte direkt giftiga. Och då kommer vi till kanske den mest arketypiska svampen av alla, den röda flugsvampen (A. muscaria). Alla känner igen den, inte minst tack vare hur flitigt den förekommer i populärkulturen.

Populärt motiv i sagorna

Jag menar, ta nu de dansande flugsvamparna i nötknäpparscenenen i Disneys Fantasia, eller i Snövit och de sju dvärgarna, eller varför inte Smurfarnas by vars hus ju består av flugsvampar. Eller Elsa Beskows Tomtebobarn med hattar av flugsvamp på huvudet.

Och svampen som Alice tuggar på, som krymper ned henne och förpassar henne till Underlandet, tros också vara inspirerad av den röda flugsvampen.

Ja, och tänk på alla otaliga typer av kitschiga hushållsprodukter med röd flugsvamp som motiv. Man skulle ju nästan tro att den är populärare än kantarellen.

Faktum är att ända in på 1950-talet beskrevs den röda flugsvampen i en del svampböcker som god efter förvällning och avlägsnande av hattens skinn. Men betyder det då att man ska plocka den? Nej. Den ska betraktas som giftig. Punkt.

Den dödar kanske inte dig, liksom sin vita kusin, men du ska definitivt ändå undvika den.

Den röda flugsvampen innehåller bland annat ibotensyra, muskazon och muscimol, som alltså är cellskadande gifter i större mängder. Typiska förgiftningssymtom är bland annat illamående, kräkningar, förvirring, yrsel, synrubbningar och hallucinationer.

Röda flugsvampar har ändå en lång historia av användning för all världens ändamål. Linné beskrev hur sönderstött röd flugsvamp kunde användas för att fördriva vägglöss.

Men svampen är kanske mest (ö)känd för sina psykedeliska effekter. De viktigaste psykoaktiva kemiska föreningarna i röd flugsvamp är de redan nämnda ibotensyra och muscimol, som mestadels finns i svampens hatt. De efterliknar signalsubstanserna i hjärnan och resulterar i en känsla av berusning och hallucinationer, vilket forntida schamaner inte var sena med att notera.

Flugsvampen och jultraditionerna

Inte minst i Sibirien, där ursprungsfolket evenkerna sedan fordom har använt Amanita muscaria i sina schamanistiska ritualer. Syftet i sådana är att framkalla förändrade medvetandetillstånd, få kontakt med andar och utföra helande ceremonier.

Apropå det här: det finns en seglivad myt om att vissa av våra jultraditioner härstammar från de svamptrippande sibiriska schamanerna. Hur det nu råkar sig så är den röda flugsvampen ett populärt motiv för diverse julpynt här i västvärlden, man hänger dem bland annat i julgranen. Och kopplingen här är, säger vissa frifräsande forskare, att det här kommer från det faktum att de sibiriska schamanerna hittade de röda flugsvamparna under granar.

Myten gör också gällande att de sibiriska schamanerna skulle ha berusat sig genom att dricka urin från renar som hade ätit flugsvamp – renarna har ett lite bättre ”svamphuvud” än vi människor. Och sedan skulle man ha sett flygande renar, med eller utan röd mule.

Men det här med att jultomtens flygande renar skulle härstamma från sibiriska schamaners hallucinationer, höga på röd flugsvamp, avfärdas nog som rena fantasier – ren-fantasier – av seriösa forskare. Men hej, en bra story är det ju förvisso.

Den röda flugsvampen är ett populärt motiv som juldekoration. Det sägs också att jultomtens röda och vita kostym har en koppling till den röda flugsvampen.

En annan populär myt säger att jultomtens kostym, den vid det här laget ikoniska röda jackan och luvan med vita detaljer, skulle ha en direkt koppling till den röda flugsvampen med sina vita prickar. Men också det här är en myt, menar forskarna.

Jultomtens röd-vita uniform populariserades av den amerikanske konstnären Haddon Sundblom, med släktrötter i Föglö, Åland. Sundblom hittade inte på det här konceptet, det existerade redan, men han populariserade det i och med reklambilderna han skapade för Coca Colas kampanj på 1930-talet.

Det röda och vita i julgubbens uniform härstammar snarare från den amerikanska flaggan, som jultomten avbildades insvept i på bilder från 1800-talet. Det blåa i flaggan hade fallit bort i och med att tryckningen bara inkluderade färgerna rött och vitt. Inga flugsvampar var involverade här.

Åt bärsärkarna röd flugsvamp?

En annan populär skröna relaterad till röda flugsvampar, som jag medger att jag själv länge har trott på, är den här med vikingarna och bärsärkarna. En bärsärk var en stridskämpe på vikingatiden som enligt legenden gick loss på fienden klädd i björnskinn (därav namnet) med vrål och extatiskt raseri. Eller så flög de på någon från de egna leden, det var inte alltid så noga. Bärsärkarna slogs som djur tills antingen motståndaren eller de själva var döda. Bärsärkagång kallas det här.

Berättelserna om bärsärkarna har cirkulerat sedan 1200-talet och vissa av dem har tydliga likheter med senare berättelser om varulvar i Skandinavien.

Nå hur som helst, poängen här är att enligt legenden uppnådde bärsärkarna sitt transliknande, hypervåldsamma tillstånd genom att berusa sig med röda flugsvampar. Det här har länge berättats som ett faktum.

Dagens forskning menar nog hur som helst att flugsvamparnas koppling till bärsärkarna är en myt. Som man kan läsa på Vikingamuseet i Stockholm, ”Om något skulle flugsvamp ha gjort bärsärkarna till särskilt värdelösa krigare, eftersom biverkningarna inkluderar dåsighet, kräkningar, muskelspasmer och domningar i armar och ben.”

En modern, tysk rollspelare iklädd en bärsärk-mundering.

Ars Technica har intervjuat Karsten Fatur, en etnobotanist vid universitetet i Ljubljana i Slovenien om det här. Enligt honom är bolmört (Hyoscyamus niger) en mycket bättre kandidat. Bolmört har använts i olika kulturer genom historien som narkotika, som smärtstillande medel och bedövningsmedel, eller som behandling för åksjuka. Behandlingen kan orsaka förlust av korttidsminnet. Det här är något som berättas om bärsärkarna, att de ofta inte kom ihåg något av sin bärsärkagång efteråt.

Bolmörtens bedövande och smärtstillande effekt kunde också förklara bärsärkarnas tendens att knappt ens lägga märke till att de blev sårade.

Fatur säger också att aggressivt raseri inte överensstämmer med effekterna av röd flugsvamp. Fatur citerar flera fall från vår egen tid som involverar aggressivt beteende i samband med bolmörtsförgiftning. ”Effekten kan variera från upprördhet till fullskaligt raseri och stridslystnad beroende på doseringen och individens mentala tillstånd.”

Det låg också sannolikt närmare till hands att vikingarna använde bolmört, som var ett allmänt förekommande ogräs på den tiden, medan de röda flugsvamparna växte inne i skogarna under en ganska begränsad tid om året – svampsäsongen, du vet. Påsar med bolmörtsfrön har hittats i gravar från vikingatiden, medan de arkeologiska beläggen för att vikingarna över huvud taget skulle ha berusat sig med röda flugsvampar är väldigt tunna.

De enteogena svamparna och religionerna

Nu har det här avsnittet av Kvanthopp kommit att kretsa huvudsakligen kring flugsvamparna, som antingen tar livet av dig eller får dig att se Gud eller smurfar, men berättelsen om de hallucinogena svamparna är naturligtvis mycket bredare än så. En som vi får återkomma till i ett senare avsnitt.

Det finns en teori om de så kallade enteogenerna, som säger att vi mer eller mindre kan tacka psykedeliska svampar, kanske främst psilocybinsvamparna för våra religioner. Bokstavligen alltså schamaner som i tidens dimmor knaprade fel svampar – enteogena svampar – och såg Gud. Svamparna återfinns bland annat på tiotusen år gamla grottmålningar.

Ordet enteogen kommer från de grekiska orden ἔνθεος (entheos), som bokstavligen betyder ”uppfylld av gud, inspirerad”, och γενέσθαι (genesthai), som betyder ”blivit till, skapats”. Ordet syftar numera till vissa naturbaserade hallucinogeners egenskaper att framkalla känslor av gudsnärvaro.

Psilocybinsvampen hör till de så kallade enteogenerna, och har sannolikt använts av stenålderns schamaner för att uppnå känslan av närhet till gudar och andar.

Enteogenerna är i princip bredare än svampar, de är per definition traditionella naturmediciner med hallucinogena egenskaper, som inte minst hippierörelsen har brukat och missbrukat. Fast psilocybin, som alltså de så kallade magiska svamparna innehåller har på senare tid faktiskt seglat upp som en seriös metod i kampen mot vår tids folksjukdom, depression.

Ett exempel: en randomiserad, placebokontrollerad, 6-veckors studie på 104 vuxna där en dos på 25 mg psilocybin kombinerad med psykologiskt stöd, gav en snabb och ihållande antidepressiv effekt, jämfört med aktiv placebo. Inga allvarliga biverkningar noterades. Psilocybin, som sagt alltså den psykoaktiva substansen i de så kallade magiska svamparna, har också visat sig ge lindring mot migrän. Vad kan man säga? Naturen vet de här grejerna!