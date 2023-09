Så här blev slutresultatet då tre tonåringar skapade film: ”Jag kommer få kalla kårar då jag ser på den i en stor biosalong”

Tre Åboelever fick möjligheten att regissera och skriva manus till kortfilmer med hjälp av proffs. Resultatet blev tre helt olika kortfilmer som publiceras på Yle Arenan.

– Att se på filmen och tänka att jag själv har skapat den, det är ganska otroligt. Jag kommer få kalla kårar då jag ser på den i en stor biosalong. Den här möjligheten har varit helt fantastisk, säger Frida Eklund.

– Jag är mest nöjd över processen. Slutresultatet blev som jag hade tänkt, och det är inga större saker jag är missnöjd med. Jag är glad, säger Tintin Ekelund.

– Filmen blev jättebra. Det blev inte som jag tänkte mig riktigt, men det är inte sämre eller bättre egentligen. Den är jätteproffsig jämfört med de serier som jag har gjort på min telefon i ett par år, säger Amelie Nyberg.

Åboeleverna Frida Eklund, Tintin Ekelund och Amelie Nyberg har skapat varsin kortfilm i projektet Filmskolan. Alla tre är nöjda med slutresultatet och kan tänka sig jobba med film i framtiden.

Åtminstone tar de genast emot möjligheten om de får chansen att skapa film igen.

Det här är Filmskolan Projektet är ett samarbete mellan Svenska Yle, Finlands Svenska Ungdomsförbund och Five Corners Production med stöd av Svenska Kulturfonden och Föreningen Konstsamfundet.

Åtta högstadieelever från Svenskfinland skapade en egen kortfilm tillsammans med professionella från filmbranschen.

Filmerna spelades in under en intensiv inspelningsvecka i Borgå i juni 2023.

Filmerna publiceras måndag 18.9.2023 på Yle Arenan.

”Man måste vara beredd på allt”

Frida Eklund, 13 år, tycker om att skådespela, och ville också prova på att regissera en film. Eklunds kortfilm heter ”Kurragömma” och handlar om hur en lugn kväll som barnvakt tar en dramatisk vändning.

– Idén till genren kom från det jag själv brukar se på. Jag gillar skräck, något liknande ville jag göra, säger Frida Eklund.

Enligt Eklund var det lite svårt att skriva manus, men då arbetet kom igång flöt det på. Det var väldigt roligt att regissera, berättar hon.

– Det kändes som om jag hade så mycket kontroll över allt. Det blev helt annorlunda än jag hade tänkt mig, men det var inte något fel på det, det var bra.

Eklunds team fick problem med kamerorna och därför började själva inspelningen senare än planerat. Det gav en uppfattning om hur många saker tidtabellen för en filminspelning kan hänga på.

– Det gick jättebra, men man måste vara beredd på allt.

Bildtext Från vänster: Amelie Nyberg, Tintin Ekelund och Frida Eklund. De tre filmskaparna har alla gått i filmklubben i S:t Olofsskolan i Åbo. Eklund och Nyberg går ännu i S:t Olofsskolan, Ekelund går i Katedralskolan i Åbo. Bild: Arash Matin / Yle filmer,filmregissörer

”Fokuserade på att få skådespelarna att känna sig bekväma”

Tintin Ekelund, 16 år, har länge varit intresserad av film och serier och blev genast nyfiken då möjligheten att delta i Filmskolan dök upp. Ekelunds film heter ”Majminnen” och handlar om Majs och Isas vänskapsrelation.

– Jag tycker själv om att se på ledsna filmer och filmer som får mig att känna starka känslor. Det här ville jag själv göra film om, säger Tintin Ekelund.

Manusskrivandet var svårt för samtidigt pågick mycket i skolan. Det svåraste var att komma på repliker, men så fort Ekelund kom igång med skrivandet gick det bra. Inför filminspelningen var Ekelund nervös, trots förberedelserna flera månader på förhand. Under inspelningen var det ändå avslappnat och Ekelund fick mycket hjälp.

– Det är ganska svårt att vara den som ska ha mest att säga under inspelningen. Jag fokuserade mycket på att få skådespelarna att känna sig bekväma, inte som objekt.

Ekelunds film spelades in utomhus. Tanken var att filma i solsken, men under inspelningsdagen spöregnade det och teamet fick tänka om.

– I en scen använde vi paraplyer. Det blev mycket snyggare än om vi hade varit utan.

”Berättelsen bygger på mina egna tankar”

Amelie Nyberg, 14 år, har film och teater som hobby och fick höra om Filmskolan via S:t Olofsskolans filmklubb. Nybergs film ”Alla saker jag önskat jag gjort” handlar om att slå sig fri från dåliga relationer.

– Redan då jag sökte till Filmskolan hade jag en namnidé och började bygga handlingen kring den. Jag tycker jättemycket om mina kompisar men ibland känner jag mig lite utanför. Kanske berättelsen bygger på mina egna tankar om att det är okej att vara ensam ibland, säger Amelie Nyberg.

Nyberg har kommit i kontakt manus flera gånger via teatern, men att skriva manus var svårare än hon trodde. Det överraskade Nyberg hurdan tidspress man jobbar under då man spelar in en film. Överlag motsvarade inspelningsdagen förväntningarna, och Nyberg tyckte det var roligt att regissera.

– Jag skulle inte beskriva mig som en bossig person, men ibland har jag åsikter som jag inte vågar uttrycka. Men då det var min uppgift, så var det jätteroligt.