Oliver Helander trea i Diamond League-finalen: ”Lite stör det att vinsten var så nära”

Första dagen av Diamond League-finalen drog igång under gårkvällen. Två finländska idrottare var uttagna till finalerna och båda tävlade under lördagen. Oliver Helander slutade trea i spjuttävlingen och Wilma Murto hoppade in som fyra i stav.

I herrarnas spjuttävling ställdes Oliver Helander först och främst mot den regerande OS- och VM-mästaren Neeraj Chopra från Indien samt Jakub Vadlejch från Tjeckien, som tog EM-silver förra året. De gjorde upp om toppositionerna i tävlingen.

I den sista omgången kastade Jakub Vadlejch 84,24 meter och tog hem segern. Neeraj Chopra, som hade sitt längsta kast på 83,80 meter i den andra omgången, slutade på andra plats.

Oliver Helander kastade en stabil serie, med tre kast över 80 meter. Hans längsta kast i tävlingen mätte 83,74, endast halvmetern från segraren Vadlejch resultat.

– Det kändes helt bra, jag är nog nöjd med tävlingen. Lite stör det att vinsten var så nära och det skulle ha funnits möjlighet att vinna idag men det gick inte vägen, säger Oliver Helander till Yle Sporten.

Helander menar att tekniken fungerade bra men för att få till det lilla extra behöver de små detaljerna också fungera.

– Det hänger oftast på tekniken om man vill kasta längre. Det var inga stora saker som fattades.

Avslutar en lång säsong

Diamond League-finalen var Helanders sista tävling för säsongen, en säsong som har varit lång. Helander tävlade första gången så tidigt som i början av maj.

Säsongen har i sin helhet varit stabil och Helander tar med sig flera saker inför 2024 som innebär både OS- och EM-mästerskap.

– Det har varit positivt att jag har kunnat tävla i princip skadefri hela säsongen, och kunnat ställa upp i de tävlingar som det varit tänkt att jag ska delta i. Det är första säsongen som jag klarar mig utan värre skador under hela min karriär som spjutkastare.

– Nivån har varit lite jämnare än tidigare men jag har inte kastat riktigt så långt som jag skulle vilja kasta. Nu i slutet av säsongen har jag fått tillbaka lite av idén om hur jag vill kasta spjut. Så jag tror inte att det är några stora saker som behöver ändras inför fortsättningen.

Vad ska du nu göra då du avslutar säsongen?

– Det har jag faktist inte funderat på, säkert ta det lugnt. Ska bli skönt att komma hem till Finland efter den här långa resan, avslutar Helander.

Murto slutade fyra

Finlands andra representant i Diamond League-finalen, Wilma Murto, klarade 471 i sitt tredje försök. Men efter det rev hon en gång på 481 och sparade två försök till 486, vilket skulle ha inneburit nytt personligt rekord. Men det blev två rivningar till och Murto stannade på 471.

Katie Moon vann tävlingen efter att ha tagit 486 i tredje försöket. Tina Sutej slutade tvåa med resultatet 481. På tredje plats slutade Sandi Morris, som stannade på samma resultat som Murto men hade färre rivningar.

Bildtext Wilma Murto försökte sig på nytt personligt rekord. Bild: Mika Kylmäniemi / All Over Pres friidrott,Wilma Murto

– Det var en utmanande tävling med bara sex hoppare. Det kändes som om man hoppade varannan minut. Det diskuterades bland hopparna att det kunde ha varit ett långsammare tempo, säger Wilma Murto enligt friidrottsförbundet efter tävlingen.

– Efter 471 kom det första hoppet på 481 snabbt på och det var därför jag sparade de två följande hoppen till 486. Jag bytte stav eftersom 486 skulle ha kunnat gå om jag hade fått till ett bra hopp.

Andra dagen av Diamond League-finalen börjar 21.15 finsk tid. I kvällens tävling är bland andra svenskarna Armand Duplantis och Daniel Ståhl i elden. C More sänder tävlingarna.