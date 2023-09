Joni Mäki snabbast på 10 kilometer – Remi Lindholm trea

Herrar 10km

1. Joni Mäki, Pohti SkiTeam 21.12,0

2. Lauri Lepistö, Jämin Jänne +13,2

3. Remi Lindholm, Imatran Urheilijat +18,6

21. Alexander Ståhlberg, IF Minken +1.02,4

23. August Högnabba, IF Minken +1.07,9

44. Petteri Mattila, IF Minken +2.28,0

45. Patrik Kuuttinen, IF Minken +2.44,4

Damer 10km

1. Kerttu Niskanen, Vieremän Koitto 24.36,6

2. Jasmi Joensuu, Vantaan Hiihtoseura +26,4

3. Vilma Ryytty, Iisalmen Visa +41,8

7. Julia Häger, IF Minken +1.33,4

32. Felicia Krook, Vörå IF +4.40,4