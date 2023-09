Klimataktivister målade pelarna på Brandenburger Tor i gult och orange

Aktivistgruppen Last Generation demonstrerade för att förstärka kraven att lägga ner användningen av fossila bränslen innan 2030. Hela aktivistgruppen greps av polisen efter aktionen.

På söndag eftermiddag målade klimataktivister pelarna på Brandenburger Tor i Berlin med hjälp av brandsläckare fyllda av målarfärg.

På X, plattformen tidigare känd som Twitter, säger gruppen:

”Vi slutar inte vår protest förrän en förändring sätts i rörelse. Vi måste lämna olja, gas och kol bakom oss senast år 2030.”

Bildtext Färgen tvättades bort under söndagseftermiddagen. Bild: Lehtikuva Berlin,Brandenburger Tor,klimataktivist,aktivism

Alla 14 aktivister greps av polisen efter demonstrationen, och en undersökning gällande fastighetsskadegörelse har påbörjats.

Den tyska klimataktivistgruppen Last Generation hör till samma nätverk som Storbritanniens Just Stop Oil. Just Stop Oil var bland annat bakom aktionen där aktivisterna klistrade fast sig vid ramen av Vincent Van Goghs ”Blommande persikoträd”.