Efter den historiska tennisbragden blickar Davis Cup-laget mot följande utmaning i Malaga – kapten Jarkko Nieminen: ”Vi är ett svårslaget lag”

Finlands tennisherrar ställs i Davis Cup-kvartsfinalen antingen mot den regerande mästaren Kanada eller Tjeckien. Enligt lagkaptenen Jarkko Nieminen är allting möjligt också i de kommande matcherna.

Finlands sensationella seger över USA i Davis Cup på lördagen betyder att Davis Cup-äventyret fortsätter i Malaga med kvartsfinal i november. De åtta bästa nationerna – Finland, Nederländerna, Kanada, Tjeckien, Storbritannien, Serbien, Australien och Italien – gör upp om topplaceringarna den 21–26 november.

Finlands tennisherrar har självförtroendet på topp efter USA-segern och lagkaptenen Jarkko Nieminen tror att alla lag är möjliga att slå i Malaga.

– Det blir ingen dramatisk förändring jämfört med att spela mot USA, som ändå hörde till de största förhandsfavoriterna. Vi kan vinna turneringen om vi fortsätter att spela som vi gjorde, men endast tuffa matcher återstår, säger Nieminen till Yle.

– Kanada är regerande mästare och visade sin bredd genom att avancera trots att ett par toppnamn saknades. Också Tjeckien har tidigare framgång. Men vi kommer att vara ett svårslaget lag.

Viktigt för finländsk tennis

Att Finland avancerat till kvartsfinal i Davis Cup betyder enligt Nieminen oerhört mycket för finländsk tennis. Att framgången kommer just nu ser han som summan av att många bitar har fallit på plats under flera år.

– Framgången betyder oerhört mycket för tennisen i Finland. Att vi är bland de åtta främsta i en global bollsport som tennis är verkligen häftigt. Det är ändå en av de äldsta och mest traditionella tävlingsformerna där länder tävlar mot varandra, säger Nieminen.

– Det är svårt att peka på en enda orsak till varför det lyckades just nu. Många bitar har fallit på plats under åren, och under de avgörande matcherna lyckades alla. Vi har ett kompakt lag som kan tänja sig, vilket är ovanligt. Vi litar dessutom alla på varandra.

Bildtext Finlands lag är kompakt och sammansvetsat. Bild: Lehtikuva Henri Kontinen

Nieminen får beröm för sin roll i laget

Jarkko Nieminen är högt respekterad av våra nuvarande toppspelare, och han har framgångsrikt utnyttjat sina egna erfarenheter från proffstennisen i rollen som kapten för Davis Cup-laget.

Han är bra på att läsa spelarnas styrkor och svagheter och kan vid behov komma med dyrbara råd. Såväl Otto Virtanen som Emil Ruusuvuori riktade under veckoslutet ett stort tack till lagkaptenen som lyckats skapa en trygg atmosfär inom teamet.

– Det var långa dagar och hektiskt, men vi kände oss lugna vid planen. Vi känner varandra som spelare och som personer, och det känns tryggt, säger Nieminen.

– Som kapten måste jag balansera mellan vad som ska sägas och vad som ska bli osagt. Jag känner nog spelarna så bra att jag vet när jag ska prata mera och när jag ska prata mindre, och vad som fungerar för vem.

Bildtext Jarkko Nieminen vet hur han ska kommunicera med spelarna. Bild: Getty Images Jarkko Nieminen,Otto Virtanen

För Nieminen och spelarna gäller det nu att blicka framåt mot tennisårets höjdpunkt i Malaga i november. För Nieminen betyder det fortsatt arbete med att scouta kommande motståndare och att förbereda de egna spelarna för nya utmaningar.

– Under hela året måste man hålla kontakt med spelarna och deras team. Det gäller att hållas på kartan om vad som fungerar i spelet, också utanför de förberedande lägren och DC-matcherna. På så sätt uppstår inga överraskande situationer i själva matcherna. Jag har lyckligtvis en bra kontakt med alla spelare och deras team, säger Nieminen.