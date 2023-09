Barcelonas sensationella 16-åring, Bernabeus nya älskling och Baskiens japanska utropstecken – här är åtta heta spelare under Champions League-hösten

En klassisk höstmarkör: Champions League startar. 32 lag gör upp om avancemang till vårens slutspel och här listar Yle Sporten en spelare per grupp att fokusera på – vissa mer kända än andra.

Grupp A: Harry Kane, Bayern München

Det finns inget större behov att leta efter okända storheter i turkisk fotboll eller danska jättetalanger i Köpenhamn då en av sommarens allra mest omtalade värvningar har definierande tider framför sig i Bayern.

Englands förbundskapten Gareth Southgate har sagt att det gynnar landslaget om Kane spelar i ett klubblag som vinner titlar. I München är bordet dukat för framgång – både i Tyskland och Europa.

– Om jag vill vara en av världens bästa spelare måste jag spela i Champions League och gå för titlar, säger Kane i en intervju med The Guardian.

Bildtext Kane har startat ligasäsongen i Tyskland med fyra mål på fyra matcher. Bild: Lehtikuva / AFP Harry Kane,FC Bayern München

Kane har inlett med att snitta ett mål per match i ligaspelet. I 30-åringen har Bayern München hittat en ersättare till Robert Lewandowski, polacken som sköt den tyska storklubben till toppen av Europa för tre år sedan.

Förra säsongen var medioker med Bayern München-mått mätt. Kvartsfinal i Champions League är knappt godkänt. Nu lägger de hoppet på en anfallare som aldrig vunnit något.

Lagen: Bayern München, Manchester United, FC Köpenhamn, Galatasaray.

Onsdagens premiär: Galatasaray–FC Köpenhamn (19.45), Bayern München–Manchester United (22.00).

De går vidare: Bayern och Man United.

Grupp B: Sergio Ramos, Sevilla

Efter en sommar full av övergångar till Saudiarabien smälte alla fotbollsromantiker då Sergio Ramos skrev på för Sevilla. Efter nästan två decennier i storklubbarna Real Madrid och PSG valde Sevillasonen Ramos att återvända till mammas gata.

Ramos är tätt sammankopplad med Madrid efter att ha varit en frontfigur för klubben i över tio säsonger, men tårarna var nära då han presenterades inför comebacken.

Bildtext Sergio Ramos gjorde sin återkomst i Sevilla då det blev seger över Las Palmas. Bild: DAX Images/NurPhoto/Shutterstock/All Over Press Sergio Ramos,Sevilla FC

Raka spåret in i mittförsvaret efter landslagsuppehållet, och då höll Sevilla både nollan och tog sina första poäng i ligaspelet.

Frågan är om en 37-åring kan leda Sevilla vidare i Champions League. Gruppen är rätt anonym och kan bli riktigt ovisst bakom Arsenal.

Lagen: Sevilla, Arsenal, PSV Eindhoven, Lens.

Onsdagens premiär: Sevilla–Lens (22.00), Arsenal–PSV Eindhoven (22.00).

De går vidare: Arsenal och PSV Eindhoven.

Grupp C: Jude Bellingham, Real Madrid

Över en sommar har Beatles blivit populärt bland Real Madrid-supportrar. Åtminstone har de omfamnat Hey Jude – hyllningssången till det som mycket väl kan vara det bästa spelarköpet i år.

Jude Bellingham beskrevs som världens mognaste 19-åring i Dortmund. Nu, 20 år gammal, har han tagit Europas mest omsusade fotbollsklubb på sina axlar och han verkar knappt bekymrad.

Bildtext Allt tyder på att köpet av Jude Bellingham var 103 välinvesterade miljoner för Real Madrid. Bild: Alberto Gardin/IPA Sport/ipa-a/Shutterstock/All Over Press Jude Bellingham,Real Madrid CF

Fem ligamål i Los Blancos – majoriteten helt avgörande – är bara pricken över i:et för en komplett start i Spanien. I ett Real Madrid som saknar en superstjärna i anfallet har Carlo Ancelotti valt att trycka fram Bellingham och från en offensiv mittfältsposition har han varit briljant.

Målgesten där han breder ut armarna har blivit omtalad och publiken på nybyggda Bernabeu älskar redan den och sin nya nummer fem. Att Jude Bellingham tog Zinedine Zidanes gamla tröjnummer ringar in allt med en av Champions League-säsongens största profiler.

Lagen: Napoli, Real Madrid, Braga, Union Berlin.

Onsdagens premiär: Real Madrid–Union Berlin (19.45), Braga–Napoli (22.00).

De går vidare: Real Madrid och Napoli.

Grupp D: Takefusa Kubo, Real Sociedad

Efter låneperioder i tre olika spanska klubbar sålde Real Madrid japanen Takefusa Kubo till Real Sociedad förra sommaren. I blåvitrandiga San Sebastian har Kubo fått sitt stora genombrott.

Nio mål och fyra assist i La Liga i fjol gjorde storklubbar intresserade, men Kubo är kvar och han har varit ännu bättre under säsongsupptakten. I söndags lekte han stundtals med Real Madrids vänsterkant, spelade vackert fram till ett mål och var snubblande nära att göra ett också – före det bidrog han till att Tyskland sparkade Hansi Flick under landslagsuppehållet.

Den vänsterfotade japanen är en snabb och teknisk spelare som kan skaka om motståndet i den här Champions League-gruppen.

Bildtext Takefusa Kubo har spelat över 100 ligamatcher i Spanien med Mallorca, Villarreal, Getafe och Real Sociedad. Bild: EPA-EFE Takefusa Kubo,Real Sociedad

Lagen: Benfica, Inter, RB Salzburg, Real Sociedad.

Onsdagens premiär: Real Sociedad–Inter (22.00), Benfica–RB Salzburg (22.00).

De går vidare: Inter och Benfica.

Grupp E: David Hancko, Feyenoord

Feyenoord blev mästare i Nederländerna i våras och bakom succén stod flera ansvariga. Högst upp givetvis hyllade tränaren Arne Slot, som kopplades ihop med Tottenham i våras, och under honom offensiven med mexikanen Santiago Gimenez i fronten.

Allra mest speltid fick däremot slovaken David Hancko i backlinjen. Spelar till vänster i försvaret i landslaget, men given mittback i klubblaget.

Hancko är en offensiv försvarare: tar dueller tidigt och kliver högt utan boll, driver gärna bollen framåt då Feyenoord går till attack.

Feyenoord kan tjäna storkovan nästa sommar om Hancko imponerar en säsong till i Rotterdam.

Bildtext David Hancko gör sin andra säsong i Feyenoord. Bild: Hollandse Hoogte/Shutterstock/All Over Press Feyenoord,Dávid Hancko

Lagen: Feyenoord, Atlético Madrid, Lazio, Celtic.

Tisdagens premiär: Feyenoord–Celtic (22.00), Lazio–Atlético Madrid (22.00).

De går vidare: Atlético Madrid och Feyenoord.

Grupp F: Sandro Tonali, Newcastle

Den ofrivilliga transfern?

Sandro Tonali fick vinna Serie A och spela Champions League-semifinal med sitt favoritlag AC Milan, men det blev inte en hel karriär i rödsvart. Det blev inte mer än tre Milan-säsonger för italienaren.

Bildtext Sandro Tonali gjorde mål i debuten på St James' Park. Bild: Richard Lee/Shutterstock/All Over Press Sandro Tonali,Newcastle United FC

Då Champions League-hymnen rullar över San Siro på tisdagen är Tonali tillbaka som motståndare. Mittfältaren är det nya, saudiägda Newcastles första tunga värvning från en annan storklubb i Europa – och han ger laget fler dimensioner i spelet med boll då Newcastle gör comeback i Champions League efter tjugo års paus.

Newcastle fick en mardrömslottning i en grupp som är en spegelbild av hur fotbollen ser ut i dag. Qatarägda PSG, saudistyrda Newcastle, Milan med amerikanska investerare som ägare – och ett gulsvart samvete i form av Borussia Dortmund.

Lagen: Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Milan, Newcastle.

Tisdagens premiär: Milan–Newcastle (19.45), PSG–Borussia Dortmund (22.00).

De går vidare: PSG och Milan.

Grupp G: Loïs Openda, RB Leipzig

RB Leipzig sålde spelare för flera hundra miljoner euro i somras, men kan likafullt peka var som helst och hitta ung, rå fullblodstalang framåt.

Välj slovenen Benjamin Sesko för att ha full koll inför Finlands ödesmatch i EM-kvalet, nederländaren Xavi Simons för att se Bundesligas hittills bästa framspelare eller Loïs Openda för en potentiell superanfallare i framtiden.

Openda öste in mål då Lens pressade PSG i franska ligan förra säsongen och värvades för knappt 40 miljoner euro i somras. Råämne som kan göra en hel del mål i en relativt snäll grupp.

Bildtext Loïs Openda var RB Leipzigs dyraste nyförvärv i somras. Bild: EPA-EFE RB Leipzig,Loïs Openda

Lagen: Manchester City, RB Leipzig, Röda Stjärnan, Young Boys.

Tisdagens premiär: Young Boys–RB Leipzig (19.45), Manchester City–Röda Stjärnan (22.00).

De går vidare: Man City och RB Leipzig.

Grupp H: Lamine Yamal, Barcelona

Född i juli 2007, högaktuell för minuter i varje match som FC Barcelona spelar.

Vid exakt den här tidiga åldern är 16-årige Lamine Yamal faktiskt längre fram än självaste Lionel Messi. Det behöver, förstås, inte betyda något men det skvallrar ändå om en enorm potential.

Bildtext Lamine Yamal är tonåringen som alla talar om. Bild: Jose Breton/NurPhoto/Shutterstock/All Over Press Lamine Yamal,FC Barcelona

Yamal har startat i tre av fem ligamatcher – ute till höger i ett tremannaanfall likt Messi – och blev dessutom historiens yngste målskytt i spanska A-landslaget då han gjorde mål i EM-kvalet, 16 år och 57 dagar gammal.

Tränaren Xavi, som såg Messi bryta igenom i Barcelona, har varit överraskad.

– Han tar i praktiken rätt beslut varje gång och det gör skillnaden i fotboll.

Lagen: Barcelona, Porto, Sjachtar Donetsk, Royal Antwerp.

Tisdagens premiär: Barcelona–Royal Antwerp (22.00), Sjachtar Donetsk–Porto (22.00).

De går vidare: Barcelona och Porto.

C More sänder alla matcher under Champions League-säsongen.