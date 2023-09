Bokrecension: Kan en eldsjäl bli utbränd? Axel Åhman skriver om vådan av att vara UF-ordförande med storhetsvansinne och kontrollbehov

En humoristisk underhållningsroman med svarta stråk som balanserar mellan komedi och tragedi.

Kan man bli besatt av ett hus? Kan en eldsjäl bli utbränd av att brinna för den lokala ungdomsföreningen?

Sedan början av 1900-talet står UF Fyrens stora röda hus uppe på en kulle och vakar över byn och dess invånare. Det ståtliga runda tornet är en vägvisare och ett vaksamt öga som sett människor komma och gå, släkten följa släktens gång i en bygd som avfolkas ”en flyttbil i taget”.

När den unge och driftige Daniel för fjorton år sedan tog över ordförandeskapet i ungdomsföreningen Fyren välkomnades han med öppna armar som en frisk fläkt och som ett löfte om ett uppsving för en förening som i högre grad tedde sig som en ”sluss till ålderdomshemmet” än som en förening med fokus på byns ungdomar.

Daniel har satt ner oräkneliga timmar på att renovera och restaurera den gamla byggnaden, han har satt ner själ och hjärta i att göra Fyrens lokal till ett centrum i byn, och – inte minst – har han satt en ära i att återuppliva byns stolta revytradition.

I över ett decennium har allt gått som på räls, men plötsligt är det som om det gått grus i maskineriet. När det börjar dra ihop sig till samling för att idea kring årets revysatsning backar pålitliga trotjänare ur och det går ovanligt trögt med manusarbetet.

För att hetta upp stämningen lite låter Axel Åhman två nya lokala förmågor liksom en välrenommerad regissör från stan äntra scenen – och det står inte på förrän det börjar tisslas och tasslas på byn och i lokalpressen om interna konflikter och maktkamp.

Nykomlingarna rubbar invanda mönster och cementerade cirklar, ifrågasätter gamla unkna misogyna skämt och töntiga sångnummer.

När teaterregissören kommer dragande med irriterande stadsfasoner som mindfullnesövningar och efterlyser vegansk ost är det som upplagt för kulturkrockar i bästa revyanda.

En nervös skådis är som ett laddat vapen i handen på en apa. ur Eldsjäl

Hög igenkänningsfaktor

Utgångsläget är delikat och upplägget dukat för stor dramatik.

Det märks att Axel Åhman har egna erfarenheter av ungdomsföreningsliv och revyarbete.

Med ett vaksamt öga för detaljer följer Åhman ungdomsföreningens alltiallo Daniel i hasorna där han byter lysrör i rekvisitarummet och bänder loss fuktskadade plankor i köket, med sinne för det tragikomiska beskriver han hur hela byn engagerar sig i ungdomsföreningens väl och ve, och med säker hand skildrar han hur man sketch för sketch bygger upp en skaplig revy – eller hur man kan misslyckas kapitalt.

Alla som har egna erfarenheter av föreningsliv, frivilligarbete och talkojobb kan le i mjugg åt sega och utdragna möten, en stigande frustration över krympande antal aktiva föreningsmedlemmar och gamla hus som slukar brännolja och pengar, men också nicka igenkännande åt den gemenskap och sammanhållning som växer fram över en kopp kaffe och en nygräddad bulle, eller under den tajta repetitionsperioden inför årets revysatsning.

Bild: Erik Åhman finlandssvensk skönlitteratur,romaner,Axel Åhman,författare,litteratur

Från gemytlig hustomte till gemen despot

Boken är tillägnad ”alla som brinner”, alla eldsjälar som lägger tid och sig själva i blöt för att glädja andra. Eller är det kanske en sanning med modifikation?

I egenskap av ordförande styr Daniel med järnhand allt som sker på UF Fyren – hans eld är den största i byn, han brinner verkligen för föreningslokalen och för revytraditionen. Samtidigt lyckas han bränna broarna till många i sin närhet.

Daniel ger UF Fyren sitt allt – all sin fritid (och en stor del av sin arbetstid likaså), all sin energi och all sin kärlek.

För vad? För bekräftelsen, för applåderna, för att mata det egna egot. Och för att fly undan förväntningar och krav på hemmaplan.

Under årens lopp har Daniel förvandlats från gemytlig och generös hustomte till gemen och girig hustyrann – en despot som har svårt att fördela ansvar och att uppmuntra andra till delaktighet.

En ordförande som i allt högre grad ser föreningshuset som sitt eget lilla kungadöme, sin egen lilla scen, i stället för byns gemensamma vardagsrum.

Ni behöver inte orka, för jag orkar åt er. Det har jag alltid gjort. Jag brinner, fast hela jävla byn har slocknat. Daniel i ”Eldsjäl”

De som stannat kvar för att sätta upp årets revy (med den förebådande titeln ”Åpphängd å nedersläppt”) gör det för gammal vänskaps skull, för att fly en kaotisk småbarnstillvaro, för att slippa ensamheten därhemma eller för att hitta nya utmaningar i livet.

Och utmaningarna blir sannerligen många, ska det visa sig.

Humor med sorgekant

Det går inte att ta miste på att Axel Åhman verkligen ömmar för och värnar om ungdomsföreningsrörelsen och ungdomsföreningslokalerna.

Här finns en stor förståelse för den passion, den hängivenhet och den stolthet som kan finnas i en byagemenskap. Och en insikt om vad som krävs för att få ett kollektiv att dra åt samma hål.

Stundom vilar det ett vemod över texten, och man kan skymta en nostalgisk blick som balanserar på gränsen till det sentimentalt banala – men i nästa andetag skruvar Åhman till ton och tempo.

Axel Åhmans styrka som författare är hans goda sinne för humor och tajming – det har han visat som textförfattare i humorgruppen KAJ, och det gav han också prov på i sin litterära debut, novellsamlingen Klein (2020), där han gav sig i kast med en skavande och obekväm mansroll.

I texterna i Klein liksom i den nu aktuella romanen Eldsjäl är humorn dock försedd med sorgekant.

Under den glättiga ytan vibrerar det av känslor av ensamhet och utanförskap, otillräcklighet och tillkortakommanden, prestationsångest och psykisk press.

Eldsjäl är en underhållningsroman med svarta stråk som tar fasta på aktuella och brännande teman som psykisk ohälsa, utbrändhet och depression, landsbygdens utmaningar med nettoutflyttning, en åldrande befolkning och försämrad service.

Det är inte lätt att navigera rätt mellan komedi och tragedi, men Axel Åhman styr skutan med säker hand och med stadigt sikte på den blinkande Fyren uppe på kullen.

Som extra krydda för Åhman in några spännings- och överraskningsmoment, några plötsliga kastvindar, som gör färden mindre förutsägbar.