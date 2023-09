Fullt hus på Kåren under Gulnäbbsakademin vid Åbo Akademi – gulisarna nöjda med studiestarten i Åbo

Under tisdagen samlades studerande på Kåren för att samla halarmärken och skriva in sig i diverse föreningar vid Åbo Akademi. Viktoria Björn från Björneborg kom till Gulnäbbsakademin för att skriva in sig i Spexet.

– Jag har alltid gillar att sjunga och skådespela, så nu väntar jag bara på auditionerna.

Hösten i Åbo har varit händelserik och bestått av flera nya upplevelser för Björn.

– Det har varit mycket fest och nu har också studierna börjat. Men hösten har bestått av att lära känna nya människor och att lära sig att bo ensam.

Fördelen med att bo själv är att man besitter fullständig bestämmanderätt, men nackdelen är att det ibland kan bli ensamt.

– Jag är van vid att ha mamma och pappa och mina syskon därhemma, men nu är ingen annan hemma, skrattar hon.

Bildtext Sammanlagt 66 föreningar, organisationer eller företag fanns på plats under mässan. Bild: Isabel Nordberg / Yle Kåren

Det roligaste studieevenemanget hittills har varit gulnäbbsintagningen säger Björn.

– Det var helt galet vi var klädda i soppåsar och gjorde galna uppgifter. Jag var så trött efteråt men det var så roligt.

I Vasa pågår en debatt om en gulnäbbsintagning just nu. Vasabladet (bakom betalmur) har rapporterat om ett fall vid en intagning i Vasa där en studerande upplevt sig varit tvungen att vara fastbunden till andra studerande i fem timmar, även under toalettbesök.

Något motsvarande har inte Viktoria Björn upplevt vid sin intagning i Åbo.

– Jag har inte känt något tvång, och föreningar erbjöd alkoholfria alternativ. Jag tyckte det var lätthjärtat och trevligt.

På jakt efter halarmärken

Viktor Kuokka från Tusby, Nea Litmanen från Åbo har tagit sig till Kåren för att dels skydda sig för regnet men också för att samla på sig halarmärken. De har redan över 20 halarmärken, men aldrig kan man ha för många, säger Kuokka.

Bildtext Viktor Kuokka och Nea Litmanen är medlemmar i Kemistklubben vid Åbo Akademi. Bild: Isabel Nordberg / Yle Kåren

Enligt dem har studielivet överträffat förväntningarna och de är överens om att gulnäbbsintagningen varit det bästa hittills.

– Det var mycket roligt och där var många nya ansikten, säger Litmanen som berättar att hennes lag vann.

Bildtext Årets halarmärke för gulnäbbar förestället eurovisionsartisten Käärijä. Bild: Isabel Nordberg / Yle Åbo Akademi

Kuokka och Litmanen har goda upplevelser från evenemanget och har heller inte upplevt någon form av tvång vid deras intagning.

- Men lite socialt tryck kan det ju förekomma när man är i grupper och där många dricker alkohol, påpekar Kuokka.

Litmanen säger att det nog förekommer mycket alkohol på evenemangen men att föreningarna betonade att man inte måste dricka alkohol under evenemanget.

Kemistklubben fyller 100 år – stora festligheter att vänta

Vid ett av borden ryker det ur en stor metallskål, det är ämnesföreningen Kemistklubben som traditionsenligt utfört ett kemiskt experiment på studiemässan.

– Det är ett experiment med torris. Vi har alltid gjort det här och därför gör vi det också i år, konstaterar Tobia Ritola från Kemistklubben.

Bildtext William Storkamp och Tobia Ritola representerar Kemistklubben. Med på Gulnäbbsakademin har de traditionsenligt ett experiment med torris. Bild: Isabel Nordberg / Yle Kemistklubben vid Åbo Akademi

Gulnäbbsakademin har varit förvånansvärt framgångsrik för Kemistklubben, berättar Ritola och William Storkamp.

– Som ekonomiansvarig är ja jättenöjd, vi har tomt på lagret när det gäller vissa halarmärken, säger Ritola.

Favoritmärket är det nya halarmärket för jubileet nu när Kemistklubben fyller 100 år i år.

– Det utlovas mycket evenemang med jubileumstema. Det största är årsfesten som är en stor bal på Logomo med 960 gäster, säger Storkamp som säger sig vara jättetaggad på festen.

”Vi upprätthåller den åländska gemenskapen på fastlandet”

På plats finns också flera mindre föreningar och nationer, bland dem det Åländska studentlaget med Axel Karlsson och Johannes Lindman som representanter. Bordet pryds av en åländsk flagga och på bordet finns åländska halarmärken och senap från hemorten.

Bildtext Johannes Lindman och Axel Karlsson representerar det Åländska studentlaget. Bild: Isabel Nordberg / Yle Åbo Akademi

Karlsson och Lindman berättar att de ordnar evenemang för ålänningar som flyttat till Åbo, bland annat idrottsmöjligheter, och fester.

– Vi upprätthåller den åländska gemenskapen här på fastlandet, säger Karlsson.

Lindman påpekar att man under studielivet träffar väldigt mycket olika människor vilket är roligt.

– Men ibland är det ändå skoj att träffa dom som man sett tidigare i sitt liv och också personer som man inte känt så bra då man bott på Åland men nu kan lära känna bättre.

Åbo Akademis studentkår uppmanar nya studerande att fråga om råd

Vid Åbo Akademis studentkår är styrelsen nöjd över studiemässan. Det nya gulnäbbsmärket har sålt som smör och de har träffat mycket nya studerande, berättar viceordförande Kajsa Viitamäki.

Hur bekanta tror du att gulnäbbar är med studentkåren?

– Inte alls bekanta faktiskt. Det är en sak vi tänker mycket på hur vi ska bli mer tillgängliga. De kanske har hört talas om ”ÅAS” men vet inte så mycket mer om studentkårens verksamhet.

Bildtext Kajsa Viitamäki, viceordförande vid Åbo Akademis studentkår. Bild: Isabel Nordberg / Yle Åbo Akademis Studentkår

Viitamäki har tagit del av Vasabladets rapportering om gulnäbbsintagningen. Ingen dylik respons har i nuläget nått studentkåren i Åbo, responsen har hittills varit positiv.

– Det är ju jätteupprörande att höra att det finns gulnäbbar som känt sig obekväma under en intagning eller till och med trakasserade. Man har alltid rätt att säga nej eller också gå hem om man vill, betonar Viitamäki.

Hon påpekar att det är jättesynd någon känner sig utsatt under en gulnäbbsintagning, för det är ofta ett väldigt roligt evenemang och man lär känna mycket nya människor.

Viitanen lyfter fram att det finns trakasseriombud och studentombud, och att man inte lämnas ensam som ny studerande.

– Jag har stort förtroende för föreningar att de gör sitt bästa då de arrangerar evenemang.

Viitamäki säger också att situationer ibland kan uppfattas på olika sätt av olika personer.

– Upplevelser är ju väldigt individuella. Det är ju bra att minnas att trots att en person kan känna sig utsatt betyder det inte att något nödvändigtvis gått fel till, utan det kan handla om misskommunikation. Men sen finns det likväl situationer där saker går fel och folk beter sig dåligt.