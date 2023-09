Ny serie söker familjer med långtidssjuka barn: ”Vi vill ge hopp till dem som kämpar”

Yle kan kontakta personerna vi får in tips på via den kontaktinformation som finns i formuläret på svenska.yle.fi. Datan vi får in är hemlig och delas inte med tredje part. Uppgifterna används enbart i redaktionella processer inom Yle och Yles samarbetspartner Parad Media. Då redaktionen inte längre behöver innehållet förstörs all data och eventuella kopior.