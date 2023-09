Trafikstockningar förväntas på Skolgatan i Åbo då rivningen av den gamla underfartsbron inleds

Fullt hus på Kåren under Gulnäbbsakademin vid Åbo Akademi – gulisarna nöjda med studiestarten i Åbo

Under tisdagen samlades studerande på Kåren för att samla halarmärken och skriva in sig i diverse föreningar vid Åbo Akademi. Viktoria Björn från Björneborg kom till Gulnäbbsakademin för att skriva in sig i Spexet.