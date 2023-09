Bimbon har gjort comeback – därför trendar fenomenet på Tiktok

Bimbon har återupplivats på Tiktok. Utan någon skam bär hon, han eller hen fortfarande ljusrött, kortkort och en tiara i plast, men den här gången med en feministisk twist.

”Bimbo” har länge varit ett bland många skällsord som använts för att förminska kvinnor – framför allt dem som är unga och konventionellt feminina. Stereotypt har termen associerats med egenskaper som blonderat hår, silikonbröst och tajta små outfits. Dolly Parton, Anna Nicole Smith och Pamela Anderson är exempel på kvinnor som stämplats som bimbor.

Nu har bimbon återupplivats av generation Z, det vill säga dem som är födda kring millennieskiftet. Det som i grunden varit ett skällsord är nu en estetik och mentalitet som redan i några år trendat på Tiktok.

– Efter me too-rörelsen finns bättre förutsättningar för att diskutera hur man får behandla unga kvinnor och människor som vill klä och bete sig på ett ”feminint” sätt, förklarar konstnären Taika Mannila.

På så kallade ”Bimbotok” testar och leker många med de egenskaper som associeras med bimbor. Innehållskreatörer som Griffin Maxwell Brooks och Chrissy Chlapecka är nyckelfigurer inom rörelsen.

Budskapet är att man ska kunna ha typiskt feminina intressen utan att stämplas som dum. Och även om man är lite dum förtjänar man att behandlas med respekt.

– På Tiktok finns nu en yngre generation som ifrågasätter vad en kvinna kan vara. Hur kan en bimbo se ut, hur beter sig en bimbo, vad betyder bimbo?

Från dum och stöddig man till den dumma blondinen

Tillsammans med komikern Inka Valima har Mannila utforskat bimbon som fenomen, först i en gemensam podd och nu senast i boken Bimbofikaatio.

– År 1919 fanns ordet bimbo för första gången i en ordbok, då med betydelsen dum man. Men ganska snabbt under historiens lopp blev det ett skällsord man använder för att beskriva unga, vackra och kanske då dumma kvinnor.

Med jämna mellanrum har medierna deklarerat tiden vi lever i som the year of the bimbo, det vill säga bimbons år. Mannila berättar att bimbons första år ägde rum år 1987, då tre amerikanska kvinnor råkade ut för var sin skandal: Donna Rice misstänktes ha en affär med en gift presidentkandidat, Jessica Hahn berättade att hon blivit våldtagen av en känd tv-evangelist och Fawn Hall var inblandad i en politisk skandal.

– Det enda som kvinnorna egentligen hade gemensamt var att de var unga, vackra och offentliga personer. Ändå valde medierna att knippa ihop dem under rubriken the year of the bimbo.

I början av 2000-talet blev hotellarvtagerskan och realitystjärnan Paris Hilton ansiktet utåt för "den dumma blondinen", men hon har senare sagt att hon bara spelade rollen av en bimbo. Hilton är i dag verksam som DJ, influencer och affärskvinna. Bilden är från 2009.

Bimbons år lanserades på nytt år 2007 då tidningen The New York Post gjorde narr bland annat av popartisten Britney Spears psykiska hälsa, Paris Hiltons fängelsedom och Anna Nicole Smiths död.

Det var ungefär samtidigt som samtalsprogrammet Krisse Salminen Show gick på tv. I programmet gjorde skådespelaren Krisse Salminen stand up på den stereotypa bimbon, vilket fick Taika Mannila att inse att bimbo-identiteten kan vara något fantastiskt roligt.

Mannila har själv blivit dumförklarad på grund av sitt utseende, sin röst, sina intressen och helt enkelt för att hon är en ung kvinna. Hon har också fått höra att hon inte är så dum som hon ser ut. Därför var det inspirerande att se någon göra humor av det som tonåriga tjejer oftast blev förminskade för.

– Krisse Salminen fick göra det på tv och se ut som en prinsessa, samtidigt som hon på sitt sätt blev tagen på allvar.

Som Playboy-modell och Baywatch-stjärna blev Pamela Anderson 1990-talets främsta sexsymbol, men som person blev hon förlöjligad och avfärdades som en bimbo. I dag ägnar hon sig åt aktivism, framför allt för djurens rättigheter. Bilden är från 1997.

Kan vem som helst vara en bimbo?

År 2021 lanserades bimbons år återigen i media, bland annat i tidskriften Vice. Men den här gången handlade det inte om att stämpla unga kändiskvinnor som dumma.

– Nu handlar det om trenden som startat på Tiktok, där vissa i generation Z tagit tillbaka ordet ”bimbo” för att undersöka det som en modern identitet som man kan leka med och som kan vara positiv, förklarar Taika Mannila.

Den stereotypa bimbon tenderar att vara en blond, smal och vit kvinna med kurvor på ”rätt” ställen och pengar att sätta på det senaste modet. Hur inkluderande är då bimbon som fenomen?

– Det som måste medges är att bilden av en bimbo som skapas i traditionella medier fortfarande är ganska vit, smal och normsnygg. Det finns till exempel inte många bimbor med funktionshinder eller tjocka bimbor.

Taika Mannila beundrar bimbo-ikoner som stand up-komikern Krisse Salminen, skådespelaren Jennifer Coolidge och rapparen Cardi B.

Men enligt Mannila är det här i förändring tack vare sociala medier där innehållet demokratiseras och kan göras av olika kreatörer. Hon hoppas att det här i förlängningen reflekteras i traditionella medier – att du inte längre behöver vara vit och smal för att få vara rolig och sexig i tv-serier och film.

I dag kan också en man ta sig an en bimbo-identitet – eller himbo som det också heter.

– Särskilt en finlandssvensk man! När man funderar på bimbon som en mentalitet, så handlar det mycket om att inte tänka för mycket och att vara positiv. Så jag tror att finlandssvenskar i allmänhet är ganska bra på just det, säger Mannila med ett skratt.

