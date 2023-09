Mestisöppning i Esbo – ligastämning när Jokerit vann över Kiekko-Espoo inför rekordpublik

Sällan, eller snarast kanske aldrig, har en match på Ishockey-Finlands näst högsta nivå skapat lika stor förhandshajp som inför gårdagens Mestisöppning mellan Kiekko-Espoo och Jokerit.

Mestissäsongen 2023–2024 startade på torsdagen med en modern ishockeyklassiker.

Utgångsläget var förstås rätt smaskigt: värdklubben Kiekko-Espoo är regerande Mestismästare med två klart uttalade mål inför säsongen: att framgångsrikt försvaramästerskapet och att ta steget upp till FM-ligan.

Motståndarlaget Jokerit är ju inte precis anonymt det heller. Helsingforsklubben har inte spelat i finländska ligor sedan laget år 2014 med buller och bång lämnade FM-ligan och flyttade till KHL – ett kapitel som fick ett abrupt slut i fjol.

Lagen hade inte mötts sedan 2014. Eller egentligen sedan 1998, eftersom Esboklubben längelystrade till namnet Blues.

Snabbt hemmajubel

När matchen efter diverse festligheter väl kom i gång behövde den i god tid välfyllda Esbohallen inte vänta länge på matchens – ja, de facto hela säsongens – öppningsmål: efter bara 45 sekunder hittade pucken sin väg bakom Severi Auvinen i Jokeritmålet. Snyggt spelat där av Esbos första trio Janne Hämäläinen, Juuso Jämsen och målskytten Arttu Tuomaala, och Who Let The Dogs Out spelades ur högtalarna för första gången säsongen 2023–2024.

I början av andra perioden släpptes hundarna lösa igen. K-Espoo spelade powerplay och när Jokerit lyckades rensa pucken åkte spelarna samtidigt mot bytesbänken med den påföljden att en utmärkt Jani Lampinen i Esbolagets mål hittade Hämäläinen med en lång passning, och ex-HIFK:aren passade snabbt vidare åt Niko Seppälä som kom ensam igenom och satte 2–0.

Jokerit var i rejäl brygga i början av andra perioden och ett tredje Esbomål var närmare än ett första Jokeritmål.

Bildtext Jokerits fans hejar fram laget. Bild: Lehtikuva Jokerit

Jokerit kommer i kapp – och förbi

Så blev det inte. Ex-Jokeritspelaren Kari Haakanas son Santeri Haakana sköt från blålinjen och förstacentern Alexander Forslund petade in Jokerits första mål i Mestis.

Forslund var farlig hela matchen igenom och den i Blues fostrade 22-åringen låg också bakom såväl Jokerits utjämningsmål som segermålet.

Förlängningen hann bli två och en halv minut gammal innan Jokerit satte matchens sista skott: Leevi Lemberg blev matchvinnare när han skickade in 3–2-pucken. Vem som stod för förarbetet? Alexander Forslund.

– Det känns jättebra, att vi vann matchen på detta sätt, säger Alexander Forslund efter matchen.

– Detta är den största publiken jag någonsin har spelat framför. Det var mycket ljud från båda lagets supportrar.

För en oinvigd hade det förmodligen stått väldigt oklart vilket lag som var hemmalag, all cred åt Jokeritfansen för att de höll minst lika mycket låda som Kiekko-Espoos anhängare.

Hatten kan gott tas av för bägge parter: produkten verkade vara i skick och hallens alla 6 982 platser var upptagna. Publikrekord i Mestis, kan noteras.

Tiden får visa om lagen kan fortsätta locka publik, och medieintresse, i samma mängd också i fortsättningen.

Förutsättningarna finns i varje fall.