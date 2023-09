Fredagen var exceptionellt varm – efter värmen följer regn

I stora delar av Finland var det över 20 grader varmt på fredagen. Det är bortåt tio grader varmare än det brukar vara så här års.

På olika håll i Finland har man under fredagen uppmätt exceptionellt höga temperaturer för att vara i slutet av september.

Kvicksilvret steg över 23 grader på tre orter: i Vasa, Korsnäs och Tammerfors. I Härmälä i Tammerfors uppmättes hela 23,3 grader.

I genomsnitt brukar det i till exempel Vasa vara ungefär 12 grader varmt så här års, vilket man kan jämföra fredagens värme med. I Helsingfors uppmättes 21 grader på fredagen, vilket också är långt över det normala, det vill säga 13 grader.

Även i södra Lappland har det under fredagen varit exceptionellt varmt.

Meteorologerna talar om exceptionellt väder när det handlar om ett väderfenomen som statistiskt sett förekommer högst en gång på 30 år eller upp till tre gånger per århundrade.

Regn från väst

Till veckoslutet utlovas svalare väder. Under lördagen sveper ett regnområde över Finland västerifrån. Det väntas ge regn i hela landet, längs västkusten redan under natten och morgonen och efter hand också längre österut. I Nyland kan man vänta sig regn under så gott som hela lördagen.

Bildtext På lördag väntas regn västerifrån. Bild: Yle

Mer regn ska det bli på söndag eftermiddag, men då är det inte frågan om lika ihållande regn som under lördagen, utan mest regnskurar. Under måndagen väntas regnskurar i landets norra delar, men inte längre söderut.

På tisdag kan det också bli regnskurar, men temperaturerna ligger fortfarande rejält över det genomsnittliga för slutet av september: upp till 17–18 grader utlovas på många håll från Uleåborg i norr till Nyland i söder.