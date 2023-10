Michael Monroe berättar nu om breven han skrev till Vince Neil och Mötley Crüe angående Razzles död

Michael Monroe är aktuell i Pete Eklunds nya dokumentärfilm, kort och gott döpt till Michael Monroe.

I samband med pressvisningen av filmen gästade Michael podden Grönroos garage.

Michael Monroe har aldrig tidigare berättat om breven har skrev till Vince Neil och Nikki Sixx 56:57 Lyssna på podden på Arenan.

I podden berättar han nu i detalj om händelserna ett år tidigare i Hyvinge, när han träffade Mötley Crüe för första gången sedan dödsolyckan år 1984 när Vince Neil på fyllan kraschade med sin bil så att Hanoi Rocks trummis Razzle miste livet.

Bildtext Hanoi Rocks år 1982. Trummisen Razzle Dingley i mitten. Bild: Andre Csillag/Shutterstock/All Over Press Hanoi Rocks,Razzle,Michael Monroe,Andy McCoy,Jan Stenfors,Sami Yaffa

Razzles död lämnade ett svart moln över Hanoi Rocks och de diverse medlemmarnas karriärer. Sorgen och ilskan över det skedda har med jämna mellanrum blossat upp i medierna och också Michael har varit förbannad på hur Mötley Crüe hanterat saken senare.

Det här är väldigt privat och jag har aldrig tidigare talat om det här med någon Michael Monroe om brevet till Vince Neil

Titeln på Mötley Crües box var smaklös och ledde till ordkrig

När Mötley Cüe gav ut boxen Music To Crash Your Car To år 2003 tyckte Michael och många andra att titeln var respektlös och smaklös och det uppstod ett ordkrig mellan honom och Nikki Sixx & co.

Nu öppnar Michael upp om bakgrunden till mötet mellan honom och Vince Neil & Mötley Crüe sommaren 2022 på Rockfest i Hyvinge.

— Jag hade redan i flera år tänkt att det är onödigt att vara i krig med dem. Jag hade ju aldrig ens träffat Vince Neil men jag och Nikki Sixx var helt bra polare då före det som skedde. Jag skrev ett brev till dem och tog kontakt med Joe Elliot från Def Leppard och bad honom ge brevet åt Nikki Sixx, berättar han.

Bildtext Michael Monroe tog initiativet till träffen med Mötley Crüe. Bild: Lasse Grönroos Michael Monroe,Hanoi Rocks,poddar

På Rockfest i Hyvinge uppträdde sedan både Def Leppard, Mötley Crüe och Michael Monroe.

— Jag hade skrivit åt Nikki att jag vill vända blad och gå vidare. Jag skrev att jag ber om ursäkt om jag sagt något förolämpande och om han vill så träffas jag gärna och talar ut om allt. Livet är för kort för att hysa groll.

Vi höll varandra tyst i hand och såg varandra i ögonen i säkert en halv minut Michael Monroe om mötet med Vince Neil

Nikki Sixx fick brevet och svarade genast att han gärna träffas.

— Om det hade funnits mera tid före deras gig hade jag tänkt ta munspelet med och gästa dem i Brownsville Stations låt Smokin’ In the Boys Room. Men jag hann inte prata med dem före giget så efter giget sågs vi och kramades.

— Vince kom sen dit och jag berättade att Razzle alltid hade velat att “vi sångare” skulle träffas för att “vi var så likadana”. Vi skrattade litet åt det och efter det höll vi varandra tyst i hand och såg varandra i ögonen i säkert en halv minut.

Bildtext Michael och Vince hade aldrig träffat varandra förrän 2022 i Hyvinge. Bild: Duncan Bryceland/Shutterstock/All Over Press/ Mattias Ericsson/Stella Pictures Michael Monroe,Vince Neil

— Och då såg jag i hans ögon den smärta och sorg han burit på alla dessa år. Då förstod jag att den person som fått lida mest av Razzles död var Vince Neil, trots att allas våra liv föll i spillror.

Senare samma kväll hängde Michael ännu med Nikki och Tommy Lee på backstagen. De är ju ungefär lika gamla och har mycket gemensamt.

— Jag fick så illa att vara för hans skull och tyckte synd om honom så det kom riktigt en tår i ögat.

Michael skrev ett till brev åt Vince Neil

Michael berättar om ett brev till som han skrev till Vince Neil efter det här mötet. Det tog honom en vecka att skriva det och han fick det klart på sin födelsedag. Han berättar att han ville reda ut vissa saker och klargöra några grejer. Han gav brevet åt Nikki som vid ett lämpligt tillfälle gav det åt Vince.

— Det här är väldigt privat och jag har aldrig tidigare ens talat om det här med någon.