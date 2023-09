Se läsarnas norrskensbilder – och håll utkik efter fler ljusfenomen på natthimlen

Åtminstone i Borgåtrakten kunde den som var alert efter midnatt natten till måndagen beskåda norrsken.

Natten till måndagen fångade flera läsare fina norrskensbilder.

Enligt Meteorologiska institutet syntes norrsken i hela landet sent på söndagskvällen och under natten till måndagen. Den geomagnetiska aktiviteten var hög och klassificerades som en storm av klass G2.

Det här fotot togs i Borgå klockan 2:14 natten till måndagen.

Solvinden är starkare än normalt för tillfället och magnetfältet är också kraftigare. Under natten till tisdag är förutsättningarna för norrsken fortfarande rimliga, därefter blir oddsen sämre.

Färgerna skiftade från grönt ...

... till orange.

