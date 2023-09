Höginkomsttagare får tio gånger mer i handen då skatterna sänks – ekonom: ”Sällsynt dåligt spelöga”

Det är höginkomsttagarna som är vinnare när regeringen går in för skattelättnader. Tack vare den sänkta solidaritetsskatten får höginkomsttagarna tio gånger mer i handen av skattesänkningarna än de som förtjänar minst.

När den nya regeringen utlovade skattesänkningar så var budskapet att låg- och medelinkomsttagarna huvudsakligen skulle gynnas.

– I praktiken blev det i alla fall så att det är höginkomsttagare som gynnas allra mest, konstaterar nationalekonomen Christer Lindholm.

Den största orsaken till det stavas solidaritetsskatt.

– Eftersom regeringen rejält höjde inkomstgränsen för solidaritetsskatten blev det så här, förklarar Lindholm.

Med tanke på att regeringen nu med hård hand skär i de offentliga utgifterna via olika sparåtgärder som drabbar mindre bemedlade är Lindholms slutsats hård:

– Det här visar på sällsynt dåligt psykologiskt spelöga.

Solidaritetsskatten infördes när Jyrki Katainen (Saml) var statsminister för tio år sedan. Tanken var – och är – att de välbärgade drar ett extra strå till stacken när ekonomin kärvar till sig.

Nu blir den bördan litet lättare för höginkomsttagarna tack vare regeringens linjedragningar.

Chefsekonom Mikael Kirkko-Jaakkola på Skattebetalarnas centralförbund har räknat ut hur solidaritetsskattens sänkning märks i de olika inkomstgrupperna: