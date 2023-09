Gymnasiet i Korsholm blir 400 kvadrat större: ”Det är oändligt skönt”

Om ett år kan det se rätt annorlunda ut vid gymnasiet i Korsholm. Då ska nämligen tillbyggnaden på drygt 400 kvadratmeter vara klar. Fler klassrum och nya lärmiljöer är slutresultatet.

Enligt rektor Joakim Bonns är tillbyggnaden efterlängtad.

– De senaste åren har vi haft fler studerande och det har blivit jättetrångt. Vi behöver helt enkelt mera utrymme för att kunna göra ett bra jobb här, säger Bonns.

Det som gymnasiet får i och med tillbyggnaden är fyra nya klassrum, en aula och grupprum för studerande, så kallade tysta rum, och toaletter. De nya utrymmena kommer att ha direkta konsekvenser för också undervisningen tror Bonns.

– Vi kan ibland köra mindre grupper och vi siktar på att kunna skriva alla studentskrivningar här eftersom tanken är att man ska kunna öppna upp de fyra klassrummen så att de blir ett enda stort utrymme. Det ger oss möjlighet att till exempel samlas årskursvis.

Studentskrivningar i egen skola

Hittills har större samlingar skötts i skolans aula, men det är ett utrymme som används till många olika saker. Bland annat sitter elever och jobbar där under lektionstid. Att hitta lugna vrån för också större grupper har varit svårt hittills.

Studentskrivningarna har skrivits på många olika håll. Emellanåt i Keskuskoulus gymnastiksal cirka 300 meter bort. Ibland i högstadiets gymnastiksal. Nu hoppas man kunna ordna studentskrivningarna i den egna skolan redan nästa höst i och med tillbyggnaden.

– Det är oändligt skönt. Det är klart att det är en massa kringarrangemang nu som vi inte behöver syssla med då.

Fler studerande

Tillbyggnaden innebär också att gymnasiet kommer att kunna ta in fler studerande än nu eftersom man får fler klassrum.

– Nu har vi tagit in 85 per läsår och vi siktar på att ta in ungefär 20 till. Det är stora årskurser på väg så också där kommer vi att kunna möta ett behov.

Under renoveringstiden kommer det att bli en aning bökigt. Men rektorn räknar med att de egentliga arbetena inomhus kommer att komma igång först i början av nästa år då abiturienterna redan lämnat skolan. Då har man färre elever i skolan och kan lättare utnyttja de utrymmen man har.

– I bästa fall löper det på med lite oljud.

Fixarteam håller skolan i skick

Resten av gymnasiebyggnaden är i rätt bra skick och kräver inga större renoveringar. Inom skolan har man också ett fixarteam som kommer med idéer och gör smärre förnyelser och håller byggnadens i skick.

Initiativen till små insatser kommer från både eleverna och andra i skolan.

Man kan helt enkelt komma in till rektorn med sin idé och byta ut den mot en chokladbit som alltid finns till hands i en skål på rummet, och det fungerar.

– Där störtar folk in med jämna mellanrum och säger att nu borde vi ändra det här, vi borde skaffa en soffa, vi borde ändra planeringen där och så vidare. De gör ett strålande jobb. De målar lite väggar och möblerar om. Det känns fräscht och bra. Det är ganska många som deltar i utformningen här. Ett enkelt sätt att få en bättre skola.