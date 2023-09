Älg skjuten efter lång dag i Stockholms tunnelbana

En älg tog sig över stängslet in på tunnelbanans banområde under onsdagen. Myndigheternas försök att få bort älgen levande misslyckades.

Under onsdagen förirrade sig en älg in på banområdet för Stockholms tunnelbana, rapporterar SVT. En möjlig förklaring är att älgen hoppat över ett två meter högt stängsel för att ta sig in på banområdet mellan Vårberg och Vårby Gård.

Tunnelbanetrafiken påverkades under större delen av dagen medan poliser, ordningsvakter och personal på banbolaget MTR försökte avlägsna älgen.

– I första hand försökte vi få ut älgen med vi lyckades inte. Det andra alternativet var att skjuta den. Eftersom försöken att få ut älgen misslyckades så blev vi tvungna att skjuta den säger, Claes Keisu, presskommunikatör på Stockholms lokaltrafik till SVT.

Älgen skymtades för första gången i närheten av banområdet vid 8-tiden på morgonen. Djuret sköts kring klockan 15.