Blir bränslet dyrare eller inte? Experten svarar

Medelpriset på bensin steg igen under februari månad, visar siffror från Statistikcentralen. Men ännu är det långt till rekordpriserna som vi såg i somras.

Enligt Statisikcentralen kostade 95-oktanig bensin i genomsnitt 1,99 euro per liter och 98-oktanig bensin 2,08 euro per liter i februari. Priserna steg med 8 respektive 7 cent per liter från månaden innan.

Literpriset på diesel var 2,07 euro och på lätt motorolja 1,45 euro. Dieselpriset hölls på ungefär samma nivå som i januari, medan motoroljans medelpris sjönk med 10 cent.