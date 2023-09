Tursamt mål gav tre poäng till EIF, som kan säkra ligaplatsen på måndag mot TPS

Ekenäs IF toppar tabellen i division 1 och har nu fyra poängs marginal till tabelltvåan Gnistan. Måndagens match mot TPS kan avgöra ligaavancemanget.

Chanserna till ligaspel kryper allt närmare för EIF, som mötte SJK Akatemia på centrumplan i Ekenäs. Inför dagens omgång stod det två poäng mellan tabellettan EIF och -tvåan Gnistan.

Första halvlek bjöd inte på några mål och i den andra halvleken var det SJK som nätade, men i eget mål.

Matchen hade hunnit bli 66 minuter gammal när EIF:s Noah Lundström, som byttes in i den 56:e minuten, hittade tom yta framför mål. Esua Jeannot satte iväg en kalaspassning och Lundström fortsatte bollen mot mål. Skottet träffade Tuomas Koivistos fot, bollen studsade via stolpen och SJK-målvakten Miquel Rodriguez hade inte en chans.

– Jag tänkte inte så mycket, löpte bara in där det fanns plats och försökte sätta bollen i mål. Det är så här det blir mål. När killarna löper mot mål, så studsar den alltid från någon i mål om inte via en egen spelare så via motståndaren, konstaterade Lundström småkaxigt i Ruutus sändning.

Nå om sanningen ska fram så, medgav han också att han kände press inför dagens drabbning. Att det nu blev seger på hemmaplan betydde mycket för både honom och laget.

Då matchen mellan Gnistan och MP slutade oavgjort 1–1, betyder det att EIF kan säkra ligaplatsen på måndag. EIF har nu 57 poäng, med fyra poäng ner till Gnistan.