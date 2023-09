Emil Ruusuvuori står över turnering i Asien – nästa match i Stockholm

Det finländska tennisproffset Emil Ruusuvuori står över höstens ATP-turnering i Asien.

I ett inlägg på X (tidigare Twitter), berättar Ruusuvuori att hans nästa tävling blir Stockholm Open. Stockholm Open äger rum 14–22 oktober.

Ruusuvuori har under den senaste tiden kämpat med hälsan. Tidigare under säsongen missade han US Open och deltog inte heller i ATP-turneringen i Kina.

Ruusuvuori hade möjlighet att delta i Davis Cup, där han var med och ledde laget till semifinal.