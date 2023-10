Vill du höra mera musik eller pladder i Grönroos garage?

Mera finlandssvensk garagerock eller arenaband i rockpodd? Vi vill erbjuda en så bra poddupplevelse för dig som diggar rockmusik, så Svenska Yles podd Grönroos garage behöver veta vad Du skulle vilja höra i podden?

Lasse skulle bli väldigt glad om du kan göra honom två små tjänster. Jättesmå tjänster. Bland de minsta som finns.

1. Svara på enkätfrågorna här om vad du vill höra i podden

2. Logga in på ditt Yle-konto

“Vad vinner jag på att skaffa ett Yle-konto, Lasse?”

— Det är så att om du lyssnar på podden med Yle-kontot så kan du fortsätta lyssna från samma ställe där du slutade senast. Om du favoritmarkerar podden genom att klicka på hjärtat under avsnittet så påminns du i Arenan då ett nytt avsnitt eller klipp är tillgängligt.

Du kan också sätta på aviseringar genom att klicka på klockan där det står “Notiser” så den blir gul. Då får du alltid en påminnelse när det kommer ett nytt avsnitt av garaget.

Bildtext Kruxa i hjärtat och lilla klockan så gör du Lasse glad. Bild: Lasse Grönroos Yle Arenan

“Okej, what's in it for you, Lasse?”

— Var lugn, här finns ingen hund begraven och vi skickar inte osedliga bilder på dig till Elon Musik eller nånting om du loggar in med Yle-kontot. Däremot ser jag bättre vem som lyssnar, när, var och hur. Tyvärr inte varför. Och det är jätteviktigt för att jag ska kunna erbjuda en ännu bättre poddupplevelse för dig.

Grönroos Garage Spela upp En ny episod av Grönroos garage kommer varje måndag på Arenan.

Okej, du läste vad jag önskar mig till julklapp. Två små tjänster. Du vet vad du ska göra.

Mvh: Lasse / Grönroos garage

PS. Som tack för din tid bjuder jag på en pinsam bild på mig och Kiss-trummisen Eric Singer från 1990-talet.