När skammen styr oss – följ med den tvåspråkiga diskussionen på Bra sagt-festivalen direkt!

Diskussionsfestivalen Bra sagt går av stapeln 29.9 och 30.9 för att förbättra samtalsklimatet. I Verkatehdas i Tavastehus ordnas mer än 80 olika diskussioner. Fredagens tvåspråkiga diskussion om skam sänds direkt på Yle Arenan och i TV1 klockan 14.00.

Under fredagen 29.9 och lördagen 30.9 kan du följa med alla offentliga diskussioner under diskussionsfestivalen Bra sagt – Hyvin sanottu antingen via Yle Arenan, i TV1 eller direkt på plats i Tavastehus.

Festivalen ordnas nu för andra gången och är ett samarbete mellan Yle, stiftelsen Dialogpaus och Tavastehus stad och har också många olika samarbetsparter.

Tvåspråkig diskussion om skam

Skam är en förkrossande känsla som kan påverka livets alla delområden. Fredagens tvåspråkiga diskussion ”När skammen styr oss – Häpeän ohjaamat” inleds klockan 14 och leds av Jussi-Pekka Rantanen.

Med i diskussionen är författaren och kolumnisten Rosa Meriläinen, redaktören och friluftsentusiasten Tom Nylund, erfarenhetsexperten Celinda Byskata och kommunikationsproffset och kolumnisten Lotta Backlund.

Efter festivalen hittar du alla de direktsända diskussionerna samlade på Yle Arenan.