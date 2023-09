Ryssland tillbaka i Paralympics efter omröstning – finländsk ledare öppnar sig om pärsen bakom kulisserna: ”Kriget var inte något märkvärdigt längre”

Internationella paralympiska kommittén IPC har rivit upp beslutet att porta ryska och belarusiska från Paralympics i Paris 2024. Beslutet fattades trots europeiska protester i samband med IPC:s möte i fredags.

Riikka Juntunen, som är generalsekreterare för Finlans paralympiska kommitté, deltog i mötet i Bahrain. Man behandlade ett antal ärenden, till exempel regelförändringar, men Juntunen säger att alla väntade på fredagen och omröstningen kring Ryssland och Belarus.

Vinter-OS i Peking avslutades den 20 februari. Ryssland inledde sitt fullskaliga anfallskrig mot Ukraina fyra dagar senare. De paralympiska spelen i Peking inleddes den 4 mars och de ryska och belarusiska blev portade i sista stund.

I samband med IPC:s generalförsamling i Berlin hösten 2022 fick medlemsnationerna ta ställning till Rysslands och Belarus igen.

– Då fattade man beslutet att de nationerna är avstängda tillsvidare, säger Juntunen.

Dörrarna öppnas igen

I Bahrain tog man ställning igen. Första omröstningen handlade om huruvida Ryssland och Belarus skulle vara portade också i fortsättningen. Det skulle innebära att de ryska och belarusiska idrottarna inte skulle få delta ens som neutrala deltagare i Paris.

Omröstningen slutade i Rysslands och Belarus favör med 74–65 (13 röstade blankt). Därefter röstade man om de skulle få delta fullskaligt med nationsbeteckningar. Den omröstningen slutade 90–56 (sex röstade blankt) för att ryska och belarusiska idrottare endast får delta under neutral flagg.

– Jag var oerhört besviken och också överraskad att man hade glömt så mycket, säger Juntunen och fortsätter:

– Vi förde långa diskussioner, för och emot, och redan vid det skedet märkte jag att många kommer att rösta för en rysk comeback.

Var resultatet en överraskning för dig eller var det självklart att det skulle gå så här?

– Det var inte självklart.

Paris,paralympiska spelen,International paralympic committee (Ipc)

Juntunen berättar att hon levde i tron att de ryska och belarusiska idrottarna skulle förbli portade. Inte minst med tanke på att IPC:s medlemsländer hade varit enhälliga i samband med mötet i Berlin 2022.

– Ingenting har förändrats sen dess, påpekar hon.

Enligt Juntunen hade länderna från Mellanöstern påpekat att ”politik och idrott inte ska blandas ihop”. Afrikanska nationer betonade i sin tur att det finns konflikter på många håll i världen.

– Det ryska anfallskriget var inte så märkvärdigt längre.

”Mänsklighetens minne är kort”

Riikka Juntunen påminner om att den organiserade idrotten för personer med funktionsnedsättning har tagit avstamp från andra världskriget och de människor som skadade sig då. Idrottare som hade varit på motsatta sidor och skadat sig under kriget visade för resten av världen att det är möjligt att umgås och tävla mot varandra under fredliga former.

– Verksamhetens grundtanke är att vi aldrig mer ska ha krig. Beslutet visar på ett sorgligt sätt att mänsklighetens minne är kort, skrev Finlands paralympiska kommitté i ett pressmeddelande i fredags.

– Vi hävdar som den paralympiska familjen att vi är för fred. Nu tar vi med med öppna armar mot en nation som marscherar in till ett ställe där de inte har något att göra.

Den internationella idrottarorganisationen Global Athlete påminner om att tesen att inte blanda ihop idrott och politik är ett dåligt argument.

– Internationella paralympiska kommitténs beslut ger Vladimir Putins regi en global scen för sin krigspropaganda, skriver organisationen.

Bojkott kommer inte på fråga

Riikka Juntunen säger att en möjlig bojkott av de paralympiska spelen inte aktualiserades av någon part under mötet i Bahrain.

– Vi är som organisation på de finländska idrottarnas sida. Det är vår första prioritet. Om vi skulle bojkotta spelen skulle det innebära att de ryska idrottarna deltar och inte vi. Det är inte vad vi vill uppnå.

Hon upplever snarare att de europeiska förbunden bör använda mer tid och energi för att lobba och påverka på det internationella planet.

– Beslutet är fattat och det kommer inte ändras. Detta är en läxa för oss: Om vi i Europa är överens så kan vi inte utgå från att de övriga nationerna tänker lika. Vi behöver bättre nätverk.

OS i Paris arrangeras från den 26 juli till den 11 augusti. De paralympiska spelen står på programmet från den 28 augusti. Internationella olympiska kommittén har ännu inte avgjort om de ryska och belarusiska idrottarna får delta i sommar-OS.

Artikeln är en bearbetad version av Yle Urheilus artikel: Venäläiset äänestettiin Pariisin kisoihin – suomalaispomo avautuu tuskaisista hetkistä kulisseissa: ”Sota ei ollutkaan niin ihmeellinen asia”