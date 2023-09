JYP-succéns galna poängform bara fortsätter – men tränaren vill inte lägga all press på Jerry Turkulainen och magiska powerplayt: ”Vi vinner med alla fyra kedjor”

Jerry Turkulainen är den hetaste ishockeyspelaren i Finland just nu. Han hade haft den poängmässigt bästa säsongsstarten för en JYP-spelare på 2000-talet redan före lördagen – och stod då för tre poäng till.

Han har bara spelat sju matcher i Lejondressen under karriären – men just nu känns det som en lågoddsare att Jerry Turkulainen finns med då EHT-säsongen kör igång i Tammerfors i höst.

Turkulainen var förvisso poängvass också säsongen 2022/23, då blev det 54 poäng på 60 matcher, men om han fortsätter i samma takt som han inlett den nu pågående säsongen lever till och med 100-poängsstrecket farligt.

Mot SaiPa på lördagskvällen blev det ytterligare tre pinnar: ett mål och två assist. JYP var grymt effektiva i powerplay och vann till slut med 7–3. Och Turkulainen har nu noterats för sammanlagt 14 poäng under säsongen.

– Det är aldrig simpelt, men just nu känns det som att allt är hur enkelt som helst, kommenterar backen Sami Niku i C Mores intervju efteråt. Den tidigare NHL-backen noterades för 1+3 i matchen.

– Vi gör bara rätt saker, känns det som. Tar skotten då det behövs, kompar kanadensaren Reid Gardiner, 1+2 och den tredje av JYP-trion som nu toppar poängligan, till STT.

Men tränaren Jukka Rautakorpi vill inte ösa allt för mycket beröm över den glödheta första powerplay-linan. Han understryker flera gånger att det är hela laget som gör jobbet just nu på presskonferensen efter matchen.

– Det vi gör är att vi håller uppe intensiteten och kämpaandan. Varje kille gör jobbet och det gör att vi kan rotera kedjorna och hålla uppe farten. Att få spela i numerärt överläge är något man förtjänar då man spelar på det sättet. Man måste skrinna omkull motståndaren, säger Rautakorpi och fortsätter:

– Visst, då motståndaren tar sju utvisningar så blir det så att det är killarna i powerplay som får stiga fram. Och visst är det viktigt att spelet där fungerar – det blir en boost för killarna. Men jag som tränare bryr mig inte om individuella poäng. Jag bryr mig om helheten.

Slutkörda TPS och Sport åkte på förluster – HIFK fick ge sig efter straffar

Såväl TPS, Sport som Helsingfors IFK spelade matcher på fredagskvällen – ett dygn senare såg åtminstone de två förstnämnda slutkörda ut.

TPS mötte Ässät igen, den här gången på bortais och den här gången var det också hemmalaget som var starkare.

Roope Talaja satte 1–0 i första. Aidan Dudas kvitterade kort efter den första pausvilan, men Lenni Hämeenaho satte in 2–1 halvvägs in i den andra perioden. Och i den sista perioden glömde försvaret helt bort att markera Jesse Joensuu framför målet och kaptenen petade in 3–1.

Sport lyckades däremot inte ens spräcka nollan mot Jukurit hemma på Kopparön. Istället åkte gästerna iväg med tre pinnar efter 3–0.

– Det blev knegarhockey. Ju längre matchen gick så desto bättre kom vi också in i den. Vi är ändå ett gäng snabba killar och då vi visste att de hade haft match i går så kanske vi öste på lite extra, säger en nöjd Konsta Helenius i Yle Urheilus intervju. Talangen satte in 1–0-målet i matchen.

HIFK-Pelicans blev samtidigt något av en målvaktsduell mellan hemmalagets Niko Hovinen och Jussi Olkinuora. Det stod 1–1 efter både 60 minuter och en förlängning så istället fick straffar avgöra.

Där var det först med det sjätte försöket som Aatu Jämsen blev den första att lyckas och säkrade två poäng för Lahtislaget.

Resultat, ishockeyligan: HIFK–Pelicans efter straffar 1–2 (0–1, 1–0, 0–0, 0–0, 0–1) JYP–SaiPa 7–3 (2–1, 2–1, 3–1) Sport–Jukurit 0–3 (0–1, 0–0, 0–2) Tappara–HPK 6–1 (2–1, 1–0, 3–0) Ässät–TPS 3–1 (1–0, 1–1, 1–0) Lukko–KalPa pågår fortfarande