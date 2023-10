WHO gav grönt ljus för ett nytt malariavaccin för barn

Malaria är en av världens dödligaste sjukdomar. Enligt WHO dör ett barn i malaria varje minut.

Världshälsoorganisationen WHO gav på måndagen grönt ljus för ett nytt malariavaccin för barn.

– För nästan exakt två år sedan rekommenderade WHO en bred användning av världens första malariavaccin. I dag inger det mig ett stort nöje att meddela att WHO rekommenderar ett andra vaccin för att förebygga malaria hos barn, sa WHO:s chef Tedros Adhanom Ghebreyesus under en presentation i Genève.

Nästan hälften av världens befolkning bor i ett malariahögriskområde, med de allra flesta fall och dödsfall i Afrika. Närmare en halv miljon barn på den afrikanska kontinenten dör varje år av sjukdomen som orsakas av en parasit som bärs av myggor.

Stor efterfrågan – hittills har utbudet inte räckt till

Nu hoppas man på att det nya vaccinet kan täppa till det enorma gapet mellan efterfrågan och utbud.

– Detta andra vaccin är ett viktigt extra verktyg för att skydda fler barn snabbare och för att föra oss närmare vår vision om en malariafri framtid, sa Tedros.

Enligt Tedros kolmmer vaccinet att bli tillgängligt i en del afrikanska länder i början av 2024, och i mitten av 2024 också i andra länder.

Vaccinet kommer att bli förmånligt; det uppges kosta mellan 2 och 4 dollar per dos.