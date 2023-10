Morgonkollen: Fem nyheter du behöver ha koll på i dag

God morgon! Här är nattens och morgonens nyheter i ett nötskal, med dagens väder.

Svenska gäng infiltrerar hälsovården och företag

I Sverige tjänar kriminella enorma summor på ekonomisk brottslighet genom bland annat företag inom vård och omsorg.

– Det syns inte när man begår ekonomisk brottslighet på samma sätt som det gör när man är ute och skjuter och spränger, säger Sara Persson, brottsförebyggande specialist vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm.

Nu vill man riva upp sekretesshinder mellan myndigheter och göra det lättare att ta kriminella personers brottsvinster.

Höginkomsttagare ska få barnbidrag, anser de flesta politiker – Sannf håller inte med

Barnbidraget är en universell förmån som också höginkomsttagare har rätt till, anser de flesta riksdagsledamöter i Yles enkät. Men särskilt inom Sannfinländarna är flera av annan åsikt.

Också enstaka ledamöter inom andra partier är beredda att slopa eller skära i barnbidragen. Ett återkommande argument är att staten då skulle spara pengar.

Rättegången om dödskrocken i Borgå börjar

Det är nästan exakt ett år sedan natten då två personer miste livet och åtta skadades i krocken på Västra Mannerheimleden i Borgå. I dag börjar rättegången mot den nu 19-åriga föraren i Borgå tingsrätt.

Mannen körde i hög hastighet med sju passagerare i bilen, varav tre i bakluckan, när han rammade en bil med två personer i.

Med hjälp av en app hos en av passagerarna i den brottsmisstänkte förarens bil kan man redogöra för flera detaljer i händelseförloppet.

Höjda elpriser ledde till att gamla eldstäder togs i bruk – senast nu ska de sotas inför vintern

I Finland inträffar årligen i genomsnitt 300 sotbränder, alltså bränder inne i själva skorstenen.

Stigande elpriser hösten 2022 fick intresset för vedeldning att skjuta i höjden. Sotning är en praktisk nödvändighet, inte bara ett lagstadgat krav – speciellt för skorstenar som stått oanvända.

Försvagat Ryssland tvingas närma sig Azerbajdzjan men vägrar släppa greppet om Armenien

Den klaraste segraren i konflikten är Azerbajdzjans auktoritära president Ilhan Alijev. Azerbajdzjan har uppnått allt vad man eftersträvat, säger den svenska Sydkaukasienkännaren Jakob Hedenskog.

Landet har nu full kontroll över Nagorno-Karabach. Massflykten från området är en humanitär katastrof, men president Alijev ser det knappast som någon tragedi.

Samtidigt har Ryssland närmat sig Azerbajdzjan och ser sin chans att på lång sikt få ett mer Kremlvänligt styre i ett missnöjt Armenien.

Det ostadiga vädret fortsätter i en stor del av landet och kallare luft strömmar till landets norra del.

I landets södra och mellersta delar är det mest molnigt med lokala duggregn, i öster regn på många håll i början av dagen. Annars mest uppehåll västerifrån och småningom spricker molntäcket upp lokalt. Under kvällen kan det regna mycket på en del områden. Dagens högsta temperatur är 10–14 grader. Nattens lägsta temperatur är +3–10 grader.

I landets norra del är det mest molnigt med svaga lokala regn. Vid Bottenvikens kust spricker molntäcket upp. I norra Lappland kan det snöa under kvällen, annars är det uppehållsväder. Det blir 5–11 grader under dagen, i norra Lappland +1–5 grader. Under natten blir det +2–6 grader, i norra Lappland omkring noll grader. Svag vind.

