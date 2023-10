Yle Sporten sänder: KuPS kan säkra dubbeln på hemmaplan – avsågade PK-35 Vanda får parkera bussen och hoppas på det bästa

KuPS lyckades inte döda guldstriden mot HJK – men efter helgens uppvisning i cupfinalen är det inget som talar för något annat än att det blir fest i Kuopio i kväll.

Kl. 18.30 KuPS–PK-35, TV2 och Arenan

Kommentator: Mattias Simonsen

Nationella ligan: KuPS - PK-35 Vanda (svenskt referat)

Tre omgångar återstår av säsongen 2023 i Nationella ligan. KuPS leder den övre slutserien med sex poängs marginal ner till HJK och behöver med andra ord bara en poäng på onsdagskvällen för att säkra tredje raka guldet.

Då motståndet dessutom stavas PK-35 Vanda – det hittills svagaste laget i den övre slutserien – är väntevärdet inte bara tre poäng för de gultröjade utan dessutom en utklassning.

KuPS förlorade förvisso mot HJK i sin senaste ligamatch, men innan det kammade de regerande mästarna senast noll i maj.

PK-35 Vanda har i sin tur åkt på tre raka förluster och vann senast en match den 18 augusti.

Det enda som talar för att det ska finnas spänning i matchen är att det blev ett 2–2-kryss då lagen senast möttes i Vanda. Sedan dess har PK-35 gjort ett (1) mål.

Håll koll på: Går Gentjana Rochi för måldrottningstiteln också?

Gentjana Rochi har varit borta under perioder under säsongen och har därför bara elva gjorda mål i ligasammanhang. I cupfinalen mot HJK på söndagen visade hon ändå precis hur vass hon är med bollen i ett farligt läge då hon pangade in fyra fullträffar.

3 min Gentjana Rochi i grym form då KuPS krossade HJK i cupfinalen - Spela upp på Arenan

Hon har sex mål upp till HJK:s Lotta Lindholm i skytteligan – hur taggad är hon på att ta hand om titeln som gick till lagkamraten Lavdije Begolli i fjol?

Aino Kröger ligger inför omgången på 13 baljor och Wilma Forsblom har tio. Forsblom får i övrigt möta sin tidigare klubb i kväll och vill kanske också visa framfötterna.

PK-35 har samtidigt haft kroniska problem med målskyttet. Reetta Suomela leder den interna målligan med sex fullträffar, men hon har inte gjort mål på nästan två månader.

Ett namn som kan stiga fram är 19-åriga Liina Tervo som blivit uttagen till både U19- och U23-landslagen i år. Hon har pangat in fem bollar så här långt under ligasäsongen.

Kommentatorns tips: KuPS säkrat guldet i överlägsen stil

Visst, det har bara gått tre dagar sedan cupfinalen på Olympiastadion, men en matchboll på hemmaplan tar det här laget vara på.

KuPS är just nu lika dominanta som PK-35 var under sin storhetstid som fick ett abrupt slut våren 2019. För den absoluta majoriteten av Vandatruppen kommer kvällens match att bli en lektion i hur man ska spela för att komma upp till samma nivå igen.

5–0 till KuPS.

Sändningen kör igång 18.00 i TV2 och på Arenan. HJK–Åland United spelas samtidigt och Yle följer med matchen under sändningens gång.