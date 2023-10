Norrena & Frantz: Kan ett snuskigt hem förstöra vänskapen eller kärleken?

Yles kampanj en miljon soppåsar är slut. Tanken var att plocka skräp längs vägarna under våren. I hela landet samlades skräp i lite över 210 000 soppåsar. Av de östnyländska kommunerna var Lappträsk duktigast proportionellt sett. Där samlade man in 184 påsar, alltså 71 soppåsar per tusen invånare. Sett i antal var Sibboborna bäst med 1103 soppåsar.

Här ser du kommunvis hur många soppåsar som samlades in.