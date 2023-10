Angelica Hellman band elpriset dyrt – kommer inte ur sitt avtal: ”Fel att jag straffas”

Priset på 19,1 cent per kilowattimme lät bra men nu är det ett överpris. Färskt besked från konsumentnämnd hjälper inte Angelica Hellman i Jakobstad.

Vid den här tiden i fjol stack elpriserna iväg mot skyn. Just då gick Angelica Hellmans bundna elavtal ut. Hon valde att ersätta det med ett nytt bundet avtal på två år från lokala elbolaget Herrfors.

Priset på elenergin blev 19,1 cent per kilowattimme.

– Jag tänkte att det här säkert är en bra deal för mig. Men i nuläget så känns det ju precis tvärtom, säger Angelica Hellman som vi träffar hemma i trähuset i Jakobstad.

Bildtext Förutom Angelica Hellman bor de två barnen och sambon i huset. Bild: Marcus Lillkvist / Yle elektricitet,Elpriset,Jakobstad,Avtalsannullering,avtal,avtalsvillkor,kontraktsbrott

Förra vintern fick Hellman och alla andra en del lättnader när det gäller elkostnaden, till exempel sänktes momsen tillfälligt. Inför denna vinter har inga lättnader aviserats. Hellman är dessutom utan jobb, och därför ser hon över kostnaderna.

Mycket billigare avtal i dag

Hade hon i dag haft möjlighet att teckna ett nytt tillsvidareavtal med sin lokala elleverantör Herrfors så hade hon kunnat spara flera hundra euro per år. Hon skulle nämligen få köpa den elen för 9,05 cent per kilowattimme – och det är just det hon skulle vilja få rätt att göra.

Bildtext Utifrån fjolårsförbrukningen skulle Angelica Hellman spara över 700 euro på ett år ifall hon skulle få elen för 9,05 cent per kilowattimme. Bild: Marcus Lillkvist / Yle elektricitet,Elpriset,Jakobstad,Avtalsannullering,avtal,avtalsvillkor,kontraktsbrott

Det känns orättvist att vi ska fortsätta straffas med det här priset. Angelica Hellman

Problemet är att hon är fast i ett år till med sitt bundna pris från förra hösten.

– Vi levde ju då i helt andra omständigheter än vi gör i dag. Och det är ju jättebra att det har ändrats till något bättre, säger Angelica Hellman.

– Men fortsättningsvis tycker jag det känns lite orättvist att de kunder som förra året band sig till ett pris som påverkades av kriget – att vi ska fortsätta straffas med det priset. Det tycker jag är väldigt fel, säger Angelica Hellman.

Bildtext Huset är inte eluppvärmt och därför är elförbrukningen inte jättestor, men Hellman behöver se över alla utgifter. Bild: Marcus Lillkvist / Yle elektricitet,Elpriset,Jakobstad,Avtalsannullering,avtal,avtalsvillkor,kontraktsbrott

Nyligen har det kommit två beslut i Konsumenttvistenämnden gällande just de fasta avtalen. Därmed finns det nu en rekommendation kring hur elbolagen bör göra när kunder hör av sig och är missnöjda.

Herrfors kommer inte emot

Vi kontaktade Herrfors och fick en intervju med moderbolaget Katternökoncernens vd Roger Holm. Han kan inte kommentera enskilda fall, men när vi räknar upp de data vi har kring Angelica Hellmans pris står det rätt snart klart att hon inte kan vänta sig någon lindring:

– Nej. Inte enligt rekommendationen, svarar Roger Holm när vi frågar upp om de aktuella siffrorna.

Bildtext Vd Roger Holm säger att det blir slut med tidsbundna avtal ifall rekommendationen börjar gälla. Bild: Juha Kemppainen / Yle verkställande direktörer,Katternö Group,Herrfors,Jakobstad,energibolag

Så i det här fallet kommer ni inte att komma emot?

– Om vi gör någonting, vidtar några åtgärder, så är det väldigt viktigt att vi hanterar alla kunder på samma sätt, alla som har samma avtal.

Herrfors ”nej” beror på detaljerna som finns inbakade i Konsumenttvistenämndens rekommendation. Det finns nämligen ett antal krav för att kunderna ska få rätt att antingen förhandla ned priset eller bryta avtalet.

Nämndens rekommendation, detta gäller Kundens elpris ska ligga minst 15 procent över för att tvinga till förhandling och hela 60 procent över för att ge en rätt att bryta avtalet utan följder. Jämförelsepriset är inte dagens priser utan snittpriset på motsvarande avtal sedan avtalet gjordes. Det finns också ett krav på förbrukning. För att få förhandla måste kundens pris vara minst 150 euro högre per år, och för att bryta minst 600 euro. Källa: Konsumenttvistenämndens ordförande Pauli Ståhlberg

I Angelica Hellmans fall är jämförelsepriset 17,4 cent per kilowattimme. För att ens kräva förhandling borde hennes pris ha varit 20 cent, och för att få bryta avtalet borde priset ha varit minst 28 cent.

Grafen visar Angelica hellmans pris på 19,1 cent samt vad som skulle krävas för att hon ska få förhandla eller säga upp avtalet. Svårt komma ur bundet elavtal Cent/kWh | Källa: Energimyndigheten, Konsumenttvistenämnden 19,1 17,4 20 28 Angelica Hellmans pris Medelpris ett år tillbaka Krävs för att förhandla Krävs för att bryta avtal 0 10 20 30

Staplar som visar att priset per år måste vara 150-600 euro för att kunden ska få förhandla eller bryta sitt fasta elavtal. Elenergi-priset Krav nummer 2: Över hundra euro dyrare Så mycket dyrare än genomsnittet måste ditt fasta avtal dessutom vara. | Källa: ​ Konsumenttvistenämnden 150 600 För att förhandla För att få säga upp 0 euro/år 200 euro/år 400 euro/år 600 euro/år

Det vore väldigt märkligt om vi skulle hamna på någon svart lista. Roger Holm

Elbolaget har inte bestämt sig

Dessutom borde hon ha förbrukat mer el. Enligt Herrfors uppgifter ligger hennes förbrukning på 4 150 kilowattimmar per år, och därmed blir prisskillnaden för liten.

Men ifall det skulle komma in en kund som faktiskt lever upp till Konsumenttvistenämnden villkor, hur skulle Herrfors agera då?

– Det måste vi ta ställning till i ett sådant fall och även då behöver eventuella åtgärder från vår sida gälla alla kunder med samma avtalstyp, säger Roger Holm.

Bildtext Herrfors har tillgång till egen elproduktion, till exempel äger de flera vattenkraftverk. Bild: YLE/Patrik Enlund österbotten,herrfors,esse å,finnholm kraftverk

Ifall ni inte skulle komma emot så finns en risk att ni skulle hamna på Kuluttaja-tidningen Svarta lista. Är ni redo att hamna där i så fall?

– Det är ju lite märkligt att vi skulle hamna på en sådan lista när vi har helt normal avtalspraxis med kunderna och följer finländsk lag. Det vore väldigt märkligt om vi skulle hamna på någon svart lista.

Blir rekommendationen en lag så innebär det slutet för alla fasta avtal. Roger Holm

De flesta större elbolagen har meddelat att de inte kommer att följa rekommendationen. Även Roger Holm menar att den blir svår att följa då elbolagen också bundit sig att köpa in el till ett visst pris under en viss period. Ifall de inte får sälja till det pris de tänkt kan kunder med bundet pris bli förlustaffärer, resonerar han:

– Skulle rekommendationen bli bindande, som en lag, så innebär det slutet för alla fasta avtal. Det blir en produkt som är omöjlig att hantera, menar han.