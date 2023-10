Polisen i Åbo maktlös inför ökande partyanvändning av droger: ”Vi stöter allt oftare på kokain”

Den illegala droghandeln blomstrar i Åboregionen. Organiserade nätverk driver handeln som i allt högre grad sker på nätet.

För överkommissarie Stephan Sundqvist vid Åbopolisen är kampen mot drogbrottsligheten en del av vardagen – en vardag som blivit allt mer svårhanterlig.

När han tar del av Svenska Yles rapportering om drogproblematiken och det ökade våldet i Jakobstad blir han inte överraskad.

– I Åbo är allt det här bekant från flera år tillbaka. Det här är inget nytt hos oss.

Enligt Sunqvist hör Åbo vid sidan av huvudstadsregionen till de mest drabbade platserna i landet beträffande drogbrottsligheten.

Kokain blir allt vanligare – amfetamin likaså

Det som ändå är nytt är mångfalden av olika droger som cirkulerar.

– Amfetamin och speciellt cannabis stöter vi mycket på. Läkemedel som i princip är lagliga men kräver recept blivit en stor grej. Heroinet har enskilda toppar, just nu är det lugnare med heroinet, räknar Stephan Sundqvist upp.

– En drog som vi allt oftare stöter på är kokain.

Ännu starkare är trenden i Helsingfors, där bland annat Institutet för hälsa och välfärds kontroller av avloppsvatten visar att användningen av kokain har ökat mycket kraftigt.

Nytt är också attityderna bland ungdomar till droger har blivit mer tillåtande, såväl i Åbo som i resten av landet. Det märker också polisen av.

– Det hänger ofta ihop med festande, partyanvändning av droger. Den typen av användning ser vi en tydlig ökning av. Narkomaner som är djupt nere i drogträsket, de har inte nödvändigtvis blivit fler.

”En svulst” – polisen får tag på bara en bråkdel av drogerna

Distributionen av droger sker i första hand av organiserade nätverk medan det samtidigt också finns vad Sundqvist kallar ensamma entreprenörer.

– När vi talar om stora mängder och hårda droger så år det för det mesta organiserade system i vilka distributionen sker.

Hur ser de här organiserade systemen ut?

– Oftast har nätverken en ledning som inte består av finländare. Därtill finns ansvariga personer på olika områden i Finland. Det fungerar på samma sätt som när ett vanligt företag som vill etablera sig Finland.

Diskussionen om utländska kriminella nätverk som etablerar sig i Finland och söker sig in på den finländska drogmarknaden har gått het de senaste dagarna. De flesta droger som smugglas in till Åbo har redan länge kommit via Sverige och Mellaneuropa.

Handeln sker i allt högre grad på nätet, medan varorna byter ägare i gatuhandeln.

– Nätet ger goda möjligheter till olaglig handel, det är behändigt och effektivt.

Sundqvist medger att Åbopolisen endast kommer åt en bråkdel av den handel som sker på nätet. En stor del av droghandeln fortsätter alltså utan att någon ingriper.

– Det är en svulst som vi bara kommer åt att skrapa lite på ytan. Det uppskattades häromdagen att tullen eller polisen får tag på ungefär 5 till 10 procent av alla droger som cirkulerar i landet. Jag skulle säga att det är en ganska optimistisk bedömning.

Svårt att jämföra Finland med Sverige

Överkommissarie Stephan Sundqvist besökte Solna i Stockholm i fjol för att bekanta sig med den svenska polisens arbete i kampen mot den tilltagande gängbrottsligheten i Sverige.

Han uppmanar till försiktighet när man jämför länderna.

– Man kan inte jämföra situationen i Finland och Sverige. Grogrunden för den problem som finns i Sverige finns inte på samma sätt här hos oss.

Hur menar du?

– Jag menar subkulturer, andelen personer med invandrarbakgrund och deras möjlighet att få fotfäste i det svenska samhället. På vissa håll i Sverige har det gått så långt att ungdomar inte ser en annan möjlighet att nå framgång än den kriminella vägen.

Drivkrafterna som får unga, i första hand unga män, att engagera sig i kriminella gäng är ändå desamma såväl i Sverige som hos oss.

– Pengar och status. När vi talar om gängtillhörighet så är det kanske statusen som har en ännu större betydelse. Beträffande droghandeln i övrigt så har det att göra med pengar helt enkelt.