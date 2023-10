Estradpoesi är Rosanna Fellmans arbete: ”Jag vandrar fram och tillbaka för att hitta textens rytm”

Genom en grå dimma skramlar en grön spårvagn fram i Helsingfors. Den stannar framför ett stort jugendslott i Kronohagen. Ut kliver en ung kvinna med anilinröd basker som matchar en lila rutig teddytygrock.

Den unga kvinnan bär ryggsäck och händerna är nerkörda i fickorna. Hennes steg är bestämda.

Det är en lördagskväll i februari och dimman ligger tjock över staden. Estradpoeten Rosanna Fellman är på väg mot kvällens gig. Hon ska uppträda inför en helfinsk Helsingforspublik. Det är inte helt självklart för en finlandssvensk poet från Jakobstad.

Bildtext På väg till ett gig.

En timme senare: Litterär salong hemma hos Helsingfors bokmässas programchef Ville Blåfield. Inför ett hundratal gäster presenterar han kvällens poet med orden ”I give you Rosanna Fellman”.

Rosanna stiger upp inför publiken och inleder med första dikten ur sin senaste diktbok ”Republikens president - Tasavallan presidentti”.

Den svarta bilen

med flaggorna längst fram

Glider fram på Bulevarden

ska hålla tal

Spökbabianerna: Adjutant ett, två, tre

Bildtext Rosanna Fellaman läser ur diktboken "Republikens president" på Ville Blåfields litterära salong.

Rosanna sträcker upp ett, två, tre fingrar. Den finska publiken applåderar, den är med.

Rosanna läser vidare:

Aktiebolaget och Förbundet för

Jauhojen ja Perunoiden rättigheter i Finland

Gratulerar

Hjärtligt

Finska republikens President

Publiken skrattar och applåderar. Berättelsen framskrider med humor, ja det är en berättelse, och det är inte bara humor, det är samhällskritik som svider. På två språk.

Rosanna läser vidare:

och därför lanserar vi nu den NYA SMAKEN.

Rouva P

Maalaislastut suomalaisittain

Suomalaisella kermaviilillä

ja silakkaproteiinilla

maustettuja

SIPSEJÄ

100% suomalainen,

Kuten meidän

ROUVA P.

Författaren Rosanna Fellman har vuxit upp i Jakobstad, hon har studerat litteraturvetenskap i Åbo och ganska nyligen flyttat till Helsingfors. Nu söker hon ett arbetsrum och en finsk publik. Inte den lättaste uppgiften för en svenskspråkig poet som ”inte är så bra på finska”.

Dikter för scenen

Att skriva dikter som blir lästa i bokform är annorlunda än att skriva estradpoesi som ska läsas högt inför publik.

– Det kan vara samma text, berättar Rosanna, men generellt kan man kanske säga att jag i den skrivna texten eftersträvar ett mer exakt språk, medan den text som jag ska uppträda med mer fokuserar på rytmen.

Men så tillägger hon att hon alltid letar efter en rytm när hon skriver.

– Jag lyssnar på musik medan jag skriver. Jag skriver och sen stiger jag upp och promenerar, fram och tillbaka, sen sätter jag mig ner igen och skriver. Stiger upp, vandrar, sätter mig ner, skriver. På så sätt hittar jag rytmen och texten.

– Skillnaden är kanske att när jag skriver dikt för böcker så tänker jag mer på metaforer och symboler, och när jag skriver för scen är det mer rim och rytm jag har i tankarna.

Bildtext Rosanna Fellman skriver på sin tredje diktsamling

Dikterna som du uppträdde med under den litterära salongen innehåller humor och ironi på finska och svenska. Hur går det till när du hittar fram till en sådan text?

– Medan jag skriver ligger det en massa texter framför mig på bordet, det kan vara böcker eller andra texter. Jag bryter ner texterna till fragment, studerar dem och lägger ihop dem på ett nytt sätt, till en ny text.

– För Presidenten-diktsamlingen läste jag paragrafer, lagtexter och protokoll som jag sen jobbade med. Men det kan också vara annat ur min omgivning, ett saltkorn på bordet eller en buske på min promenad.

Bildtext Rosanna Fellman repeterar nya dikter för nya gigs i nytt arbetsrum i Berghäll.

Autofiktiv tredje bok

Rosanna Fellman skriver på sin tredje diktsamling, samtidigt som hon uppträder med estradpoesi och arrangerar diktkvällar. Den nya diktboken som Rosanna Fellman jobbar med är autofiktiv.

– De här nya dikterna handlar om mig och mitt förhållande till Jakobstad. Om hur det kan vara att växa upp på en liten ort i Österbotten.

Förutom ett narrativ och en berättelse med karaktärer, finns det också något annat som förenar dikterna?

– Jag har också ett budskap med mina texter. Jag vill jobba för att världen ska bli bättre. Det är därför jag skriver.

I dokumentären Rosanna Fellman, poet får man följa med när Rosanna återvänder till barndomen i Jakobstad. Hon uppträder på Open Mic-eventet på musikcaféet After Eight. Och, det var just där det började då en gång, det var just där hon uppträdde för första gången vid ett Open Mic tillfälle.

Och till sist lite bonus - kanske något för de musikintresserade och ett svar på varför dokumentärens enda låt är en fransk poplåt under sluttexterna: Ja, det är den musik som Rosanna har i öronen medan hon skriver dikt under inspelningarna av dokumentären.

Rosanna Fellman, estradpoet Öppna Född 1995 i Jakobstad. Studerat litteratur i Åbo, kandidat i litteraturvetenskap. Diktsamlingar: Strömsöborna, 2019, Republikens president – Tasavallan presidentti, 2022. Arvid Mörnepriset 2018, Vimma-priset 2019, Granholm Sumeriska priset från SLS 2023. Uppträder på flera viktiga bokmässor och litteraturfestivaler i Norden i år.



Mobbning , vänskap, Jakobstad och Helsingfors i en ny dokumentär om Rosanna Fellmans arbete som estradpoet.