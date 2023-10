NHL-kolumnen: Vem och vilka blir säsongens värdefullaste finländare – vilka lag kommer att dominera, utmana, svika?

NHL-säsongen kör igång natten mot onsdag. Några lagbyggen ser vattentäta ut. Andra kan vara färdiga att slå igenom. Vissa fortsätter leva i sina luftslott. Och de bästa finländarna kan dominera.

NHL-podden skakade av sig sommaren förra veckan och den här veckan var det dags att putsa bort dammet från kristallkulan och komma med tippningar och spekulationer.

Finländsk tid den 11 oktober kl. 00.30 faller pucken till isen i Florida och matchen Tampa Bay Lightning–Nashville Predators. Det blir startskottet för säsongen som rullar på ända fram tills det blir dags att planera midsommarmenyn och skura strandbastun från golv till tak.

Bekanta namn leder den finländska NHL-armadan

Minst 50, maximalt cirka 60 blåvita hockeyambassadörer kommer dra på sig NHL-tröjor under säsongen. Vissa bara i enstaka matcher och marginalroller, andra som grovjobbare, rollspelare och grundpjäser – men på toppen av pyramiden finns ett gäng världsspelare.

Får man tro på NHL-röster från Kanada, USA och Sverige blir säsongen ett triumftåg för den slipade diamanten från Esbos talanggruva: Miro Heiskanen. För första gången nämns Miro konsekvent som en av topp tre-favoriterna till att vinna priset som NHL:s bästa back.

Dallas-backen som nu är 24 år har nått startsträckan på sina bästa år. För en back med Heiskanens kvaliteter kan de pågå tills han är närmare 40 än 30. Förra säsongen lyckades Miro äntligen producera poäng på löpande band i grundserien: 73 på 79 matcher.

Alla andra kvaliteter som krävs av en superstjärna har Heiskanen visat upp redan i ett par säsonger. Det vill säga skridskoåkningen, spelsinnet, fysiken (185 cm/cirka 90 kg), kunnandet med och utan puck, kylan och den där speciella konsten att ta över en match.

Miro Heiskanen är Dallas viktigaste och bästa spelare. För den här skribenten går han in i säsongen som världens för tillfället värdefullaste finländska ishockeyspelare.

Trängsel på toppen

Gruppen som tampas om samma titel håller hög nivå. De flesta placerar antagligen Mikko Rantanen och Aleksander Barkov som främsta utmanarna, eller till och med ovanför Heiskanen.

Framförallt Rantanen lär ju om några månader väljas till Finlands bästa hockeyspelare för andra året i sträck efter säsongen med 55+50 i grundserien och 7+3 i sju playoffmatcher. I Colorado spelar han ändå tredje fiol bakom Nathan MacKinnon och Cale Makar.

Barkov i sin tur är kanske världens mest kompletta center och dessutom kapten i Florida. Faktum är trots det att Barkov under förra säsongen tappade sin position som lagets härförare till Matthew Tkachuk. Ingen överraskning om ”Sasha” nu gör sin bästa säsong.

För undertecknad är Juuse Saros den finländare som vid sidan av Miro Heiskanen är värdefullast för sitt lag. Mirakelgubben som vaktar Nashville Predators mål i cirka 65 av 82 grundseriematcher hör till ligans fem bästa målvakter inför säsongen.

Saros är i regel som bäst när matcher står och väger, eller när det egna laget är beroende av hans räddningar. Fråga fast Tapparas nuvarande chefstränare.

Förutom den nämnda kvartetten har Sebastian Aho prenumeration på att finnas med i snacket om vem som är värdefullaste finländare inför en NHL-säsong.

Carolinas förstacenter kan inte vara helt nöjd med förra säsongen. Varken gällande poängskörden eller hur han ledde lagets anfallsspel i playoffserien mot Florida. Hockeyprofessorn tar priset som NHL:s mest motiverade finländare 2023–2024.

Centern som leder Dallas första kedja, Roope Hintz, steg in den blåvita MVP-kategorin under säsongen 2021/22. Han blir fortfarande bättre och ”Finlands Nathan MacKinnon” (pucktransporten över stor is) gör Stars till ett verkligt paradfönster för blåvit hockey.

Från individer till lag.

Favoriterna – tre svårslagna gäng

Ett halvt dussin lag stiger fram som de mest trovärdiga favoriterna inför säsongen. För undertecknad är tre lag steget före de övriga.

Någonting måste gå riktigt fel i Denver för att inte Colorado Avalanche ska ta en massiv revansch efter besvikelsen förra säsongen. ”Avs” har under sommaren täppt till precis de luckorna i truppen som blev uppenbara under våren och ser helt enkelt ruskigt bra ut.

Ryan Johansen ska vara en fullvärdig andra center och Jonathan Drouin kan göra succé bredvid MacKinnon, sin gamla juniorkedjekompis. Den helt nya tredje linan med Miles Wood (Devils), Ross Colton (Tampa) och Tomas Tatar (Devils) känns dessutom perfekt.

Och ledstjärnorna är kvar: Nathan MacKinnon, Cale Makar, Mikko Rantanen.

På förhand ser Carolina Hurricanes ut som det starkaste laget i östra konferensen och den mest sannolika motståndaren till Colorado i Stanley Cup-finalen. Inget är som bekant lika svårt som att tippa rätt gällande NHL, men här är två lag utan stora svagheter.

Carolinas ledning visade på sommaren att man tror på sitt gäng, sin spelstil och lagkemin. De nya spelarna som kom in ska ytterligare förstärka ”Canes” ryggrad – en ytterst svårforcerad defensiv som dessutom driver anfallsspelet. Bara målskyttet funkar blir Carolina svårslaget.

Regerande mästarna Vegas har inte heller gjort stora förändringar och det skulle absolut inte överraska ifall Golden Knights spelar i final för andra säsongen i rad. Om målvakten Adin Hill inte visar sig vara en ”one hit wonder” är Vegas ett komplett lag.

Lagen som har potentialen att gå hela vägen

New York Rangers satsade fel under vårvintern och plockade in stora namn – bara för att de var stora namn. Lagkemin led och Rangers vek ner sig i slutspelet. Nu litar man på laget så som det såg ut före trade deadline och det är smart. De nya spelarna är bara komplement.

En av världens bästa målvakter, en fantastisk ledande back flankerad av starka kollegor och riktigt vassa toppforwardar – allt finns. Och nu är laget rutinerat. Mycket hänger på om ”ungdomarna” Filip Chytil, Alexis Lafrenière och Kaapo Kakko är redo att ta ansvar på allvar.

Dallas har härdats under se senaste säsongerna: en Stanley Cup-final och en konferensfinal under pågående årtionde. Också i Dallas har ledningen långt litat på att laget redan håller måttet – och plockat in bara en uppenbar förstärkning: forwarden Matt Duchene.

Stars leds av spelare i sina bästa år: Miro Heiskanen, Jake Oettinger, Jason Robertson, Roope Hintz. Bakom dem ska erfarna rävarna Joe Pavelski, Jamie Benn och Tyler Seguin fortfarande kunna bidra. Frågetecknet: är unga backtalangerna Thomas Harley och Nils Lundqvist redo?

Varning för luftslott

Toronto Maple Leafs lyfts i vanlig ordning upp som en av de stora favoriterna och grundserien kommer säkert att gå som en dans. Den som förhållit sig kritiskt till stjärnornas kapacitet under stor press (= playoff) ser ändå ingen förändring på kommande.

Mycket har talats om hur Tyler Bertuzzi och Max Domi skall vara precis det som Leafs behöver. Svårt att förstå hur man tänker där. Bertuzzi är en kopia av Michael Bunting och Max Domi är inte spelare som gör skillnad i det långa loppet.

Dessutom är Leafs backbesättning fortfarande direkt tunn. Lägg till att då Matt Murray än en gång är borta ur spel på grund av skada, så hänger hela målvaktsbygget på Ilja Samsonov. En skada där och katastrofen knackar på dörren.

Toronto mot Edmonton är en inte så lite populär tippning gällande Stanley Cup-finalen 2024. Oilers ser ut som en betydligt mer realistisk finalkandidat än Leafs.

Orsaken: McDavid–Draisaitl är ganska många strån vassare än vad någon annan organisation kan presentera. Världens bästa spelare och NHL:s möjligtvis näst bästa center i samma lag. Det har redan två gånger tagit Oilers en bit på slutspelsvägen. Monsterduon kan och vill.

Problemet är att Edmonton fortfarande inte är ett balanserat lag. Speciellt fel slår det i backtruppen: Darnell Nurse får över 9 miljoner per säsong i all oändlighet för att vara Oilers ledande back. En grym felsatsning på en spelare med stora brister i speluppfattningen.

Och lagets målvaktstandem Jack Campbell–Stuart Skinner inger inte förtroende. Att forna målvakten, Oilers GM Ken Holland, bara inte lyckas på keepersidan är ett mysterium.

Tredje luftslottsvarningen måste ges gällande Pittsburgh Penguins. Ett stort antal NHL-följare deklarerade under sommaren att Erik Karlsson är pjäsen som gör Penguins till en trovärdig Stanley Cup-favorit.

Tillåt mig tvivla. Inget ont om Karlsson, men hela Penguins stjärnkvartett, Sidney Crosby, Jevgeni Malkin, Kris Letang och Erik Karlsson, har väldigt många mil i skadebenägna kroppar. Det är också över ett halvt årtionde sedan någon av dem gått någonvart i playoff.

Tre giftiga uppstickare – åtminstone en lyckas.

New Jersey Devils såg redan förra våren ut som ett lag med verklig framgångspotential. Jack Hughes, Nico Hischier, Dougie Hamilton, Timo Meier, Luke Hughes är affischnamnen i en trupp som håller hög kvalitet. Devils är definitivt på väg mot stordåd.

Frågan är om 2023/24 kommer lite tidigt med tanke på jackpot. Oftast krävs det några försök i playoff innan en ung stomme lär sig slutspelets lagar.

Dessutom är det ytterst osäkert ifall målvaktsduon Akira Schmid–Vitek Vanecek räcker till.

Buffalo och Ottawa är de två andra nybyggena som har framgång på intåg. För båda gäller det allra först att ta sig till slutspel. Vilket inte har skett på länge.

Mycket tyder på att 2023–2024 blir säsongen då Atlantic-divisionen genomgår en revolution och någondera – eller båda två – skuffar ut gamla framgångsfabriker från playoff.

Och när ett fördomsfritt uppstickarlag når slutspelet kan vad som helst hända.

Slutkörda gamla kusar eller svarta hästar?

De framgångsrika Atlantic-lagen som riskerar att råka ut på riktigt hal is är såklart Tampa Bay Lightning och Boston Bruins.

”Bolts” har tappat fler och fler pjäser från sin Stanley Cup-stomme. Bättre blir det inte av att målvaktsfantomen Andrei Vasilevskij är borta på grund av en operation i minst två månader och lagkaptenen Steven Stamkos öppet varit besviken på hur ledningen behandlar honom.

Boston i sin tur tappade lagsjälen då världens bästa tvåvägscenter och lagkaptenen Patrice Bergeron avslutade sin karriär. Samtidigt pensionerade sig också andra centern David Krejci. Två enorma luckor – och speciellt den som Bergeron lämnade är omöjlig att fylla.

Just de här två lagen ska man ändå aldrig räkna ut. Framgångskulturen i båda organisationerna kan få mirakel att hända.

Hur ska man då kategorisera Florida? En bra fråga.

