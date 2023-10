Några danssteg ledde till att Nadde Baarman blev utsatt för riktade trakasserier och mobbning i sociala medier

Sannfinländarnas vice ordförande Sebastian Tynkkynen filmade Nadde Baarmans danssteg på en klimatdemonstration och filmen blev viral. Efter det attackerades både Yle och Baarman i sociala medier.

När klimatorganisationen Extinction rebellion, på finska Elokapina, demonstrerade utanför riksdagshuset i Helsingfors och stängde av Mannerheimvägen hösten 2021, åkte Nadde Baarman dit för att göra ett inslag för serien Nadde förstör världen.

– I serien lyfte jag upp klimatfrågan på ett roligt sätt och utgick främst från hur jag själv lever mitt liv och hur jag själv förstör klimatet genom att leva som jag gör.

En kort stund dansar Baarman på Mannerheimvägen iklädd sin karakteristiska gula regnrock till tonerna av Linjurin polkka som hördes från motdemonstranternas högtalare.

Serien Nadde förstör världen är självironisk och innehåller mycket humor.

– Om man har sett min serie, vet man att den varken är stel eller tråkig. Jag gör roliga grejer och är mig själv till hundra procent. Jag tyckte att det var en kul idé att dansa lite till motdemonstranternas musik och att det skulle fungera bra i programmet.

Men det som Nadde Baarman inte visste var att Sebastian Tynkkynen, Sannfinländarnas vice ordförande, stod några meter bakom henne och filmade dansen live till sin Youtube-kanal.

Sannfinländarnas viceordförande Sebastian Tynkkynen är skicklig på att nå ut med sina videor. Han sprider sin egen version av verkligheten och har upprepade gånger dömts för hets mot folkgrupp.

Klimatdemonstranterna blockerade Mannerheimvägen framför Riksdagshuset i oktober för två år sedan.

Filmsnutten där Nadde Baarman dansar blev snabbt viral och det spreds olika versioner av den i sociala medier. I en version ser det ut som att att Yles reporter gör sig lustig över polisen.

– Men jag dansade inte framför polisen utan framför min kameraman. Alla som sedan spred videon i sociala medier fick det att se ut som att jag dansade mot polisen, förklarar Nadde Baarman.

Finland är en demokrati och det är lagligt att demonstrera och till och med blockera vägar. Men om man inte lyder polisen när det är dags att sluta blockera vägen kan man hamna i fängelse och bli tvungen att betala böter.

Dan Granqvist som är Nadde Baarmans chef berättar att trots att han hela kvällen stått bara några meter ifrån Nadde, råkade han just när det här hände vara vid bilen för att hämta en lampa. Lampan behövdes för att det började skymma.

Efter tio på kvällen när Nadde Baarman kom hem efter sin arbetsdag, kollade hon sin telefon.

– Och då har jag fullt med meddelanden i telefonen och är taggad i en massa märkliga kommentarer och diskussioner. Sedan ringde jag till Dan.

För Nadde Baarman var det viktigt att få stöd av sin chef Dan Granqvist och alla andra på Yle.

Vid det skedet hade också personer som jobbar med journalisters säkerhet på Yle fått syn på videon och alla kränkande kommentarer och trakasserier som förekom i sociala medier. Nadde Baarman hade utsatts för omfattande riktade trakasserier.

Jag grät inte, men nästan. Jag trodde att jag skulle bli utan jobb för att jag hade gjort någonting fel. Nadde Baarman

Men Nadde Baarman behövde inte vara bekymrad länge. Yles kommunikationsteam tog hand om den upphettade diskussionen i sociala medier och förklarade för folk vilken slags serie Nadde förstör världen är.

– De svarade på frågor och kommentarer i sociala medier och de förklarade att vi hade varit och filmat ett avsnitt och att vi inte deltagit i demonstrationen, berättar Dan Granqvist.

Jag sade åt Nadde att du inte har gjort något fel och att det finns andra som reder upp det här. Och att du förstås har ett jobb att komma till imorgon. Dan Granqvist

Att säkerhetspersonalen på Yle fick nys om incidenten i så god tid berodde på att Tynkkynens anhängare och andra Yle kritiker hade taggat Yle i sina uppdateringar.

– De som delade videorna taggade både Yle och vår vd Merja Ylä-Anttila och en massa andra personer som jobbar här, annars kanske det skulle ha tagit en längre tid för oss att få veta vad som hänt, berättar Nadde Baarman.

Det värsta var att folk som kände Nadde Baarman trodde på de manipulerade videorna och skrev fula saker om henne i sociala medier.

Det var främst män i medelåldern som skrev fula saker.

– Ingen vågade kontakta mig personligen. Jag kunde bara läsa på nätet vad folk skrev om mig. Det var helt löjliga saker.

Folk var upprörda över att Yles reporter tog parti genom att dansa till klimatdemonstranternas musik, men det var inte sant. Nadde Baarman tog sina danssteg till motdemonstranternas musik. Men det nämns ingenstans i kommentarsfälten, förklarar Dan Granqvist.

– Jag kunde inte bry mig mindre om att personer som jag inte känner delar videor som är tagna ur sin kontext. Men när jag började se i mitt flöde att människor som jag är kompis med delar den här videon och skriver att jag är sjuk i huvudet, då tänkte jag nog att vet ni alls vad ni håller på med nu? suckar Nadde Baarman.

Bekanta till Naddes föräldrar som delade också videon och uttryckte hur illa de tyckte om det som Nadde gjorde.

Det kändes särskilt illa att personer som jag kände delade videon och kritiserade mig utan att veta bättre. Men alla andra stöttade mig och förstod situationen. Nadde Baarman

Videon har långt över en miljon tittningar och den är klippt i många olika versioner och har delats mycket.

Nadde Baarman säger att hon har förståelse för alla som trodde på videons budskap. De som klippte snuttarna spred uttryckligen budskapet att Yle inte är opartiskt, utan står på klimatdemonstranternas sida.

– Det som gör ont är att bekanta till mig trodde på innehållet i de manipulerade videorna och genast tog ställning mot mig i stället för att ta reda på sanningen.

Jag var där och jobbade och visade inte min politiska åsikt, men de som spred videorna påstod motsatsen. Nadde Baarman

Det var också obehagligt att många som delade videorna påstod att en Yle-journalist gör sig lustig över poliserna, för att det syntes en polis på bilden. Polisen var där för att säkerställa ordningen och Nadde Baarman tog några danssteg. Men hon riktade inte sina danssteg mot polisen.

– Tänk att folk har så noll källkritik att de tror på allt de ser och läser. Där fanns tiotals poliser på plats och när man tog en viss snutt av en film från ett visst ställe och dessutom gjorde bilden lite mindre och klippte bort något, då såg det ut som att jag dansade avsiktligt framför en polis, vilket inte alls var fallet. Det var också ett narrativ som kom i efterhand, förklarar Nadde Baarman.

Riktade trakasserier hotar både enskilda individer och vår demokrati

Borde det finnas en bättre lagstiftning mot riktade trakasserier så att folk skulle vara försiktigare när de delar innehåll som attackerar en enskild person?

– Jag tycker inte att någon borde ha dömts för någonting i det som hände här. Men det betyder inte att jag tycker att allt gick rätt till. Jag skulle önska ett samhälle där källkritiken får en större plats. Lite krasst sagt så tycker jag att man inte kan döma någon för att den är lite dum, konstaterar Dan Granqvist.

De som sprider lögner är ofta väldigt duktiga på vad de gör. De behärskar planeringen, editeringen och spridningen. Och de är duktiga på att nå sin målgrupp.

– De lyckas ofta sprida sitt innehåll mycket bättre än vi som är journalister. Så det här ska de verkligen få cred för, säger Dan Granqvist.

Lite krasst sagt så tycker jag att man inte kan döma någon för att den är lite dum. Dan Granqvist

De trakasserier som Nadde Baarman utsattes för pågick i ungefär en vecka. Det var främst Yle man ville gå åt och Nadde blev ett verktyg som användes i kampen mot Yle. Och det var ingen lätt vecka för Nadde.

– Folk grävde fram all information som handlar om mig. Och det är så lätt att hitta saker om en person som är är Yles ansikte utåt. En del gjorde stort nummer av min sexualitet och att jag är en minoritet. Och så hackade man ner på mig på grund av det. Har jag inte samma mänskliga rättigheter som andra? frågar Nadde Baarman.

Faktum är att hets mot folkgrupp är ett hatbrott och det är straffbart att trakassera minoriteter i offentligheten.

– I kommentarer som ”lesbojävel dö” där begås det ju brott. Och för sådana kommentarer har vi en lagstiftning, konstaterar Dan Granqvist.

Jag fick läsa till exempel att jag borde våldtas, att jag borde få på käften, att jag borde dödas och att jag tigger efter stryk. Nadde Baarman

Nadde Baarman utsattes för våldsamma kommentarer där den som skrivit fantiserade om på vilka alla sätt hon borde skadas. Sådana kommentarer räknas inte som yttrandefrihet utan är straffbara.

Hatbrott är straffbart Med hatbrott avses ett brott vars motiv är fördomar eller fientlighet mot en persons etniska eller nationella bakgrund, religiösa övertygelse eller livsåskådning, sexuella läggning, könsidentitet, könsuttryck eller funktionsnedsättning. Det är straffbart att trakassera minoriteter i offentligheten. Hatretorik kan räknas som ett brott enligt strafflagen. Diskriminering förbjuds i diskrimineringslagen eller jämställdhetslagen och förbjuder uttalanden som är allmänt skadliga.

Efter det som hände har Nadde Baarman ibland fått frågan om hon ångrar något som hon gjorde eller om hon idag skulle ändra på det sätt på vilket hon gör sitt jobb. Men Naddes svar på den frågan är klart och klockrent.

– Absolut inte! Jag gjorde inget fel och jag har inte blivit rädd för att göra mitt jobb. All good in the hood, fastslår Nadde Baarman.