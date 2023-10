Linda Lampenius om att filma sitt liv i ny serie: ”Att vara en sexsymbol har varit en mycket liten del av mitt liv, jag har försökt ta fram hur viktig den klassiska musiken är för mig ”

Linda Lampenius liv har blivit en dokumentärserie som bygger på intervjuer och videodagböcker hon själv spelat in. Serien tar upp allt från framgångar till bakslag och visar att för Linda Lampenius är det alltid musiken som stått i centrum.

Det verkar som om tiden är mogen för en ny syn på och upprättelse för den blonda, sexiga kvinnliga artisten.

Sångaren Kikkas liv har dramatiserats som film och musikdrama, Pamela Anderson har fått en dokumentärserie Pamela: A Love Story, Marilyn Monroe är aktuell med serien Reframed. Marilyn Monroe och Brigitte Bardots unga år har dramatiserats i serien Bardot.

Dokumentärserien om Linda Lampenius på MTV3 är ytterligare ett exempel. Den visar att du kan vara en sexsymbol men också mycket annat.

– Att vara en sexsymbol har varit en mycket liten del av mitt liv. Jag har i serien verkligen försökt få fram hur viktig den klassiska musiken är för mig.

Får ofta svara på frågan ”vem är du”?

Linda Lampenius sitter i ett litet mötesrum i MTV3:s lokaler och är entusiastisk och glad. Hon är klädd i en helvit byxdress och på golvet ligger hennes violinväska.

Hon nickar och ler då jag berättar att det som slagit mig då jag sett dokumentärserien om hennes liv, är att en återkommande fråga till henne alltid verkar vara – vem är du?

– Det här är jag! This is my baby! (violinen) Det har varit som ett mantra för mig. Jag måste alltid förklara vem jag är.

I dokumentärserien svarar Linda Lampenius också konsekvent i alla de olika intervjuerna: Jag är en musiker, en violinist.

Bildtext Linda Lampenius och Perttu Kivilaakso, som också är en av dem som blir intervjuad i dokumentärserien. Bild: MTV Oy / Moskito Television Linda Lampenius,Perttu Kivilaakso

Lampenius blev Brava

Det som följt Linda Lampenius vet att hon hunnit med mycket.

Hon har spelat violin sedan barndomen, gjorde tv-debut i Viuluviikarit musiikkimaassa i slutet av 1970-talet och studerade vid Sibeliusakademin då hon i mitten av 1990-talet slog igenom.

Bildtext Linda filmar foton hon precis tagit för Playboy. Bild: MTV Oy / Linda Lampenius Linda Lampenius

Snabbt blev hon också en sexsymbol som spelade poplåtar på violin, iklädd bikini eller svart latex-fodral.

Hon blev invald i Helsingfors stadsfullmäktige och lanserade Linda-cidern.

Här lades också en helt ny växel in, nu skulle hon heta Linda Brava och göra internationell karriär.

Linda Lampenius fick en manager i USA, blev modell för Björn Borg, medverkade i Baywatch och poserade i Playboy.

Verkligheten var en annan, managern var inte det han utgav sig för att vara, pengar försvann, Linda Lampenius ätstörning blev värre och självförtroendet sämre.

”Jag hade egen vilja och starka åsikter”

Dokumentärserien varvar bilder från hennes barndom med bilder från Hugh Hefners enorma Playboy Mansion i Los Angeles, här finns nästan tumultartade autograftillfällen i Finland där folk trängs runt Linda Lampenius till bilder av en ensam Linda som sitter i stora hotellrum och mår dåligt.

Lampenius själv är serien igenom öppen med de mörkare sidorna av hennes karriär.

Vi ser många bilder av en skrattande Linda men hennes voiceover förklarar att det bakom leendet fanns mycket oro och smärta.

I en scen beskriver hon sig som en kameleont, som ibland gått för långt i sina försök att anpassa sig kring de förväntningar som andra har.

– Jag var ju nog också ettrig och satte emot och hade en egen vilja och väldigt starka åsikter. Dom kunde inte forma mig helt och hållet, säger Lampenius men medger att det inte var helt lätt att vara ung kvinna på 1990-talet.

Bildtext Ulla Eklund och Linda Lampenius tittar på barndomsbilder. Bild: MTV Oy / Moskito Television Linda Lampenius,Ulla Eklund

När jag ser dokumentärserien blir det tydligt att Linda Lampenius aldrig passat in i någon bestämd box.

Och att det från början verkar ha funnits väldigt tydliga förväntningar på hur en klassiskt skolad violinist ska vara och att Linda Lampenius konsekvent brutit mot det här.

I serien jämför hon sig också med sina föräldrar, Ulla Eklund och Börje Lampenius, som båda jobbade som skådespelare.

Hur det för henne därför varit naturligt att man kan hoppa mellan olika roller, att man kan vara olika saker samtidigt.

Nygård satte munkavle

Idén om att göra en dokumentär om sitt liv föddes redan 1997.

– Jag stod på Andrew Lloyd Webbers gård och tittade mig omkring och började fundera på allt det som hänt under året. Att mitt liv var så galet. Jag hade börjat filma mitt liv några månader tidigare.

Linda filmade i tio år och fick ihop hundratals timmar med material. Hela projektet fick ändå ett oväntat totalstopp på grund av modemogulen och affärsmannen Peter Nygård.

– Allt stannade upp på grund av Nygård. Den här dokumentären skulle handla om mitt liv och min karriär men plötsligt var jag bunden till att vara tyst. Jag fick inte berätta någonting

I serien berättar Linda hela den långa historien om hur hon blev lockad att åka till Los Angeles och gå på Oscarsgalan men istället introducerades till Peter Nygård och hamnade på en av hans fester.

Bildtext Linda Lampenius och Peter Nygård i Los Angeles. Bild: MTV Oy / Wille Wilenius Linda Lampenius,Peter Nygård

Då Linda Lampenius sedan senare i en intervju berättade om sina erfarenheter från Los Angeles stämde han henne för förtal och krävde ett mångmiljonbelopp.

Lampenius tvingades offentligt be om ursäkt och sedan tiga om allt som hade med Nygård att göra.

– Jag hade inte bara en koppling till Nygård via den här rättegången när han stämde mig för att jag varnade kvinnor. Han stämde mig också för att han var största delägare i det managementbolag som jag hade varit i rätten med under de två föregående åren.

– Han hade att göra med allt som hade med mitt management och den biten av min karriär. Det var en så himla stor del av mitt liv som jag inte skulle kunna prata om. Inte ett ord, säger Linda Lampenius allvarligt.

Under många år trodde alltså Linda att dokumentären aldrig skulle kunna bli gjord. Men allting ändrades plötsligt våren 2019.

– Jag fick ett mejl av en kvinnlig journalist på The New York Times. Hon och en annan journalist från Kanada hade hållit på och grävt i det här med Nygård och intervjuat 90 kvinnor.

I samma stund förstod också Linda Lampenius att hennes dokumentärprojekt igen kunde starta. Nu kunde, och framför allt vågade, hon igen prata.

Nygård står idag åtalad för våldtäkt och trafficking, brotten ska ha skett i USA, Kanada och Bahamas under åren 1990–2000.

Svek satte spår

Då jag frågar Linda Lampenius hur det var att gå igenom allt material, om det förändrat hennes syn på sin karriär eller sig själv, börjar hon le.

– Det har slagit mig hur otroligt ung och barnslig jag var. Jag är nu 53 år och 1997 när jag var hos Nygård var jag 27 år gammal. Man tycker ju ofta i den åldern att man är ganska vuxen. Men jag ser en liten flicka som förs hit och dit.

Bildtext Förutom filmat material finns det även lådvis med tidningsurklipp. Bild: MTV Oy / Moskito Television Linda Lampenius

Samtidigt blir Linda Lampenius också allvarlig då hon beskriver hur hon ser en skillnad mellan hurdan hon var innan fallet Nygård och hurdan hon blev efter det.

Hur hon ser en väldigt sprallig och extremt glad ung kvinna i nästan alla filmklipp, men hur det som sedan följde satte spår.

– Jag vågar fortfarande inte lita på människor. På sätt och vis skulle jag vilja vara lika blåögd och naiv, för det är ett härligt drag hos en människa om man tror gott om folk. Men det finns inte i mig längre på samma sätt.

Livet är kort, gör det du brinner för

Grundarbetet, övandet, måste man alltid göra, det finns inga genvägar, säger Linda Lampenius då jag frågar om hon har något råd till unga musiker eller artister.

– Men om du sedan tycker det är roligt att spela annan musik då ska du för tusan göra det! Livet går så snabbt. Varför stänga in saker som man skulle vilja släppa ut, säger hon bestämt

– I dag finns det jättemånga violinister som är otroligt skickliga, både kvinnor och män, och de har stora modellkarriärer samtidigt, de är med i Vogue och Elle. Idag är det accepterat och det är bra.

Dokumentärserien Linda visas på MTV3 med start 12.10.2023.