Via Crucis förnyas med hjälp av Borgåbor: ”Vi vill ha frivilliga med som planerar och förbereder vandringen”

Vandringspjäsen Via Crucis i Borgå har ordnats på olika sätt i dryga tio år och nu vill eldsjälarna bearbeta konceptet genom att göra passionsspelet mera familjevänligt och lättare att engagera sig i.

Via sin Facebookgrupp sökte Via Crucis den 11 februari 2012 första gången skådespelare till bland annat följande roller: lärjungar, en rebellisk man, soldater, Simon från Cyrene och två brottslingar.

Ett upprop om intresse för Korsets väg med talroller, körsång och andra insatser kommer att gå ut igen nästa år. Men då gäller det Via Crucis påsken 2025.

– Vi har hållit på i tio år utan att egentligen skrivit ner någon vision utan bara haft ett manuskript att förverkliga. Vi har förnyat oss genom att varje gång kalla in en ny regissör som har fått förverkliga sin vision av Via Crucis, säger Mikael Helenelund från Stödföreningen för Via Crucis i Borgå.

Stödföreningens styrelse har nu beslutat att man vill hålla mer i trådarna än tidigare år och har därför skrivit ner några visioner och spelregler för sig själv.

– I vår arbetsgrupp har vi kommit på en metafor, en spegel av mänsklighet. Vi vill kunna spegla oss och varandra i Via Crucis när man vandrar korsets väg och följer med händelserna som inte är så lätta att förstå för dagens människor, säger Helenelund.

Bildtext Mikael Helenelund hoppas på stort deltagande i planeringen av påskvandringen 2025. Arkivbild. Bild: Fredrika Sundén / Yle kantorer,porträtt,Borgå,Borgå svenska domkyrkoförsamling,Borgå kyrkliga samfällighet,Via crucis (Pjäs)

Vandringen ska vara en spegel av mänsklighet som ger och förmedlar hopp.

- Det tycker vi är viktigt för berättelsen är i sig ganska tung och det slutar illa på ett kors. Vi vill ändå att man ska förstå resultatet av det som händer och att det är hoppingivande, säger Helenelund.

De som vandrar med ska också förstå att det inte bara är en historisk berättelse, utan något som kan beröra var och ens liv på olika sätt, beroende på ens egen livssituation.

Samtidigt vill styrelsen tona ner våldet så att också barnfamiljer ska kunna delta. Tidigare år har man till och med gått ut med varningar för att pjäsen innehåller våldsamma inslag.

– Människor med olika bakgrund ska också kunna delta. Det ska inte rikta sig till bara troende och sådana som kan sin Bibel och där tycker vi att en spegel av mänsklighet passar för det är allmänmänskliga frågor som pjäsen ska väcka och kanske ge svar på.

Låg tröskel att komma med och skapa vandringen

Stödgruppen vill inte bara sänka trösklarna för att uppleva vandringen, utan också att delta i skapandet av den.

Helenelund nämner att man i projektet betonar delaktighet, frivilligarbete och gemensamt skapande. Dessutom önskar man hitta fler lokala skådespelare till alla roller.

– Vi har haft en massa frivilliga med som har förverkligat Via Crucis, men nu vill vi ha frivilliga med som planerar och förbereder vandringen. Vi bjuder in folk att tycka till och komma med sin vision för att involvera fler än tidigare. Framför allt vill vi bjuda in folk att komma med och att vi tillsammans ska göra någonting stort, säger Helenelund.

Plats för förnyelse

Eftersom avsikten är att uppföra vandringen påsken 2025 är naturligtvis mycket öppet. Styrelsen har varken tagit ställning till eventuella förändringar i det nuvarande manuskriptet eller musiken.

– Vi tror att manuskriptet som vi har kan användas som grund. Vi tycker om det och tror att musiken som är komponerad med Borgåkrafter kan bli kvar. Det har till och med önskats att den blir kvar för att folk har tyckt om den, men där kan man säkert förnya någonting, säger Helenelund.

Diskussioner om musiken förs redan med Via Crucis blivande konstnärlige ledare Kaisa Sidoroff, kantor i Borgås finska församling.

Helenelund betonar att det finns rum för förnyelse inom ramen passionsspelet, med manusförfattarens lov, men att de inte vill begränsa något i det här skedet då ambitionen är att försöka skapa något nytt.

– Det ska vara något som skapas med gemensamma krafter.

Styrelsen kommer med upprop i sociala medier under våren med en kallelse till ett stormöte i september 2024.