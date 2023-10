Hamas dödade hundratals unga på en festival – vi sammanfattar och frågar vad som kan hända härnäst

Under en attack mot en musikfestival i Israel dödade den militanta organisationen Hamas minst 260 personer. Hamas tog också unga som gisslan, än så länge är deras öde oklart.

Det var en sällsynt rå attack som terroristgruppen Hamas genomförde mot musikfestivalen Tribe of Nova i lördags. Över 1 500 unga hade samlats i ödemarken nära den israeliska staden Ofakim för att festa till elektronisk musik, då tiotals terrorister dök upp och öppnade eld.

Videor från händelsen har laddats upp på sociala medier. Där kan man se hur människor springer för sina liv i ett ökenlandskap.

Festivaldeltagarna försökte fly, men ungefär 260 personer dog i attacken. Enligt den israeliska webbtidningen Ynet kidnappade terroristerna också flera personer.

Redan under veckoslutet började Ynet sammanställa en lista över de personer som är saknade. Tidningen har kontaktats av flera personer som berättar att de inte hört av sina anhöriga. Tidningen har också publicerat bilder på personer som har dött eller försvunnit.

Vad har hänt? Situationen i Gaza är en särskilt känslig del av den konflikt som har pågått i flera decennier mellan Israel och palestinierna. Läs mer om den långa konflikten i vår artikel: Det här behöver du veta om konflikten mellan Hamas och Israel Under veckoslutet trappades striderna upp på ett sällsynt sätt. Den palestinska extremistorganisationen Hamas attackerade Israel på lördag morgon den 7 oktober. Hamaskrigare sköt kring 3 000 missiler från Gazaremsan och bröt sin in i gränsområden. Attackerna ledde till sammandrabbningar med Israels militär, som svarade med att bomba Gazaremsan. Israel meddelade söndagen den 8 oktober att landet är i krig. Över 1 000 personer hittills dött i attackerna och sammandrabbningarna de senaste dagarna.

Mardrömmen på festivalen

Vittnen beskriver Hamas attack som en mardrömslik händelse. Skåpbilar och lastbilar dök upp vid festivalen och ut ur dem vällde tiotals beväpnade Hamaskrigare.

Flera vittnen såg eller hörde skottlossningen. De säger att Hamaskrigarna sköt mot civila och letade upp personer som gömde sig i öknen för att döda dem. Ett vittne berättar om missiler som flög över festivalområdet strax innan attacken. Många festivaldeltagare trodde först att det var en del av musikshowen.

Hamas har kidnappat människor också på andra håll i Israel under de senaste dagarna. Enligt Israels regering har över 100 israeliska civila och soldater tagits som gisslan i samband med strider sedan veckoslutet. Enligt Ynets sammanställning är över 300 personer försvunna.

Hamas har publicerat videor av personer som kidnappats. På videorna kan man till exempel se hur Hamas transporterar sina fångar på motorcykel, en del av dem skriker i panik. Videorna har dessutom fått spridning i sociala medier.

Vad vet vi om de kidnappade?

Hannu Juusola är professor vid Helsingfors unviersitet. Hans specialområde är Mellanöstern, och han har bland annat undervisat om områdets moderna historia och politik.

Juusola säger att det än så länge finns knapphändig information om vad som har hänt med gisslan. Det är däremot klart att Hamas har kidnappat civila personer.

Enligt videor i sociala medier kan också barn ingå i gisslan, men det är oklart om videorna är äkta.

Bildtext En beväpnad Hamaskrigare går omkring på området där Tribe of Nova ordnades. Bild: Anonymous / AFP Israel,Gaza,Gazaremsan,Konflikten mellan Gaza och Israel,festivaler

– Vi känner till fall där kidnappade personer har transporterats på uppseendeväckande sätt, men i det stora hela vet vi nästan ingenting om kidnappningarna. Vi vet till exempel inte hurdana förhållanden gisslan hålls i, säger Juusola.

Enligt Juusola är de videor som Hamas har publicerat exceptionella, i vanliga fall brukar organisationen försöka hålla det hemligt hur kidnappade personer har det.

Gisslan som handelsvara

Överlag ser Juusola att helgens attack avviker från hur det brukar se ut.

– Det var en helt ny sorts attack när det kommer till omfattningen.

Juusola jämför Hamas attack med terroristgruppen IS attacker. IS är känt för att rikta sina attacker mot civila. Utöver en del självmordsbombningar brukar Hamas inte rikta in sig på just civilpersoner.

Det är troligt att de videor som sprids i sociala medier används av Hamas för att visa de egna att attackerna har varit lyckade.

– De är på sätt och vis en segergest. De vill också visa för Israel att de kidnappade personerna är handelsvara, tror Juusola.

Tidigare har Hamas närmast tagit israeliska soldater som gisslan. Enligt Juusola är det troligt att Hamas vill använda de kidnappade som ett medel i senare förhandlingar med Israel.

Texten är en översättning av Yle Uutisets artikel Hamas tappoi satoja nuoria festivaaleilla viikonloppuna – kooste näyttää, kuinka tapahtumat etenivät av Elsa Osipova, Marja Väänänen och Eeva Sarlin. Översättningen är gjord av Jonas Blomqvist.