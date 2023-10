”Förr snattade de unga godis, idag rånar de och hotar med vapen” – lämna inte familjerna ensamma, vädjar expert

I huvudstadsregionen sprider en liten grupp ungdomar rädsla genom att råna andra barn och unga på märkeskläder. Tomas Luoto möter de unga varje dag och vet hur man som vuxen kan hjälpa. Samtidigt vet han att det ibland känns lönlöst.

De misshandlar, rånar, till och med dödar mer än förr. Statistiken är inte nådig när man ser på misstänkta våldsbrott bland barn och unga. I fjol registrerades nästan tiotusen våldsbrott bland unga under 21 år, och ökningen är oroväckande.

Tomas Luoto är en av de få vuxna som kommer de brottsliga unga nära genom sitt arbete med att handleda och vägleda dem på organisationen Stationens Barn i huvudstadsregionen. De unga kommer till Stationens Barn via polisen, socialbyrån eller skolan.

Förr snattade de unga godis, idag rånar de och hotar med vapen, säger han.

– Det verkar vara en trend att barn och ungdomar rånar varandra. Och de blir hela tiden bara yngre och yngre. Våra barn ser märkeskläder på sociala medier, och har tusen euros jeans nuförtiden som de stjäl och rånar av varandra, säger Luoto.

Under första halvåret 2023 ökade antalet misstänkta rån bland minderåriga med omkring femtio procent jämfört med samma period året innan. Brotten är grövre än förr på grund av våldet och hoten.

– Genast när de till exempel hotar med vapen blir det grovt rån som alltid ger minst två års fängelse. Därför ser statistiken ful ut helt enkelt, säger Luoto.

Trots skrämmande statistik och stora rubriker i medierna begås största delen av brotten av ett mycket begränsat antal ungdomar. Tomas Luoto ser inget enskilt mönster men många har utmaningar hemma eller i skolan eller känner sig utomstående av någon anledning.

– Oftast har de haft svårigheter att hitta motivation att gå i skola, deras dygnsrytm är sned och de har sökt sig till ett umgänge där det inte finns vuxna. De här unga gör vad som helst för att de vuxna inte ska komma och ingripa i vad de håller på med på fritiden, säger Luoto.

Tomas Luoto vet vad han talar om. Han var själv en del av brottsstatistiken i sin ungdom, även om det för hans del gällde narkotikaproblematik och inte den grova brottslighet, våld och förnedringsvideor som han stöter på bland de unga han jobbar med idag.

De unga söker tillhörighet och respekt hos varandra – och så bakvänt som det låter, kan de få det genom ett beväpnat rån.

– I somliga kretsar, ja. Och där duger det bättre än något annat. Hur mycket de än skulle älska sin mamma och pappa så är det ännu viktigare för dem vad kompisarna tänker, säger Luoto.