Finnair inhiberar alla flyg till Tel Aviv i nästan sex månader framöver

Flygbolaget Finnair håller sig borta från israeliskt luftrum på grund av oroligheterna i landet. Därmed är också flygen till Israel inställda.

Finnair uppger att bolaget har ställt in flygen till Tel Aviv under hela vintersäsongen, i praktiken till och med den 30 mars 2024. Tidigare hade bolaget ställt in alla flyg till och med 14 oktober 2023.

”Säkerheten är alltid vår viktigaste prioritering. Vi följer noggrant med läget och vi följer de direktiv som myndigheterna ger” skriver Finnair i ett pressmeddelande.

Flygbolaget påpekar vidare att Utrikesministeriet har gett ut ett resemeddelande där de uppmanar alla att undvika onödiga resor till Israel.

Finnair kontaktar alla som har bokat flygresor på de inställda flygen och försöker finna alternativa lösningar. Den avvikande situationen orsakar rusning och det finns begränsat med flyg, så det kan bli svårt att ordna resan inom den närmaste framtiden.

Källa: Finnair