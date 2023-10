Musiktest: I vilket band är Tico Torres trummis och vem ville att man kanske sku ringa hen?

Rock, pop, rap och även ökenblues bjuds det på i veckans upplaga av Musiktestet. Och från världens alla fem hörn dessutom. En musikutmaning som heter duga alltså!

Testa dina kunskaper i pop och rock och briljera för dig själv eller tävla med kompisen och se vem som får flest poäng! Varför inte ha en liten tävling på jobbet under kafferasten eller över en liten fredagspilsner efter dagens värv på puben runt hörnet?

Varje fredag kommer tio nya frågor av varierande svårighetsgrad här på svenska.yle.fi. Ämnesområdena rör sig mestadels inom de musikstilar som kan kallas något slags pop och rock, men kan även gälla soul, funk, blues, punk, heavy och så vidare.

Och glöm inte! Om du loggar in på ditt Yle-konto kan du jämföra dina svar med hur andra inloggade personer svarat!

Get Down on It! Eller något. Kör hårt!