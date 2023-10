Byggbranschen i Finland riskerar massarbetslöshet – åboländska företagare ser ändå ljust på framtiden

I år inleds färre byggprojekt än på länge och det kommer att få stora följder för landets byggindustri. Vissa talar redan om den största krisen sedan 1940-talet.

Men de regionala skillnaderna är stora och i Åboland verkar situationen inom byggbranschen ännu se ganska hoppfull ut.

– För mindre bolag som mitt eget så finns det ingen risk för konkurs, säger verkställande direktör Nalle Nurmio vid Pargasföretaget Nalle&Hasse. Inte tror jag heller att mina kolleger med sina egna små byggföretag lider någon större nöd utan läget ser åtminstone för tillfället bra ut.

Nalle Nurmio är nöjd med arbetsläget för tillfället för nu är takten litet lugnare än ifjol.

Den senaste tiden har flera varnat för att byggbranschen är på väg in i en djup svacka. Pellervo ekonomiska forskningsinstitut slår fast att det behövs åtgärder för att rädda industrin från massarbetslöshet.

Tittar man på konkursstatistiken har antalet konkurser ökat markant och majoriteten av konkurserna berör företag inom byggsektorn.

– Vi har nog bokat vi för vi har ett hus eller ett nybygge som garanterar jobb över vintern, säger Nurmio. Nästa år ser det också bra ut eftersom vi har två andra hus som vi har på gång och slår vi lås på dem så får vi snarare fundera på nyrekryteringar.

Kundernas beteende har förändrats men än finns det arbete

Stigande priser och höjda räntor har gjort konsumenterna försiktiga och så sent som i måndags meddelade finansministeriet att Finlands ekonomi stagnerar.

– Nog finns det lite orosmoln på horisonten och nog märkte vi direkt i våras då räntorna började stiga att offerförfrågningarna minskade, säger verkställande direktör Pontus Eggert vid TeijoLog på Kimitoön. Läget har fortsatt under sommaren men för vår del har vi nog jobb ännu under hösten och in på våren nästa år, men inte så mycket längre.

Pontus Eggert ser mörka moln på horisonten trots att läget för tillfället ser helt okej ut.

Daniel Nyman driver ett byggföretag i Dalsbruk och anser att läget för tillfället ser riktigt bra ut.

– Vi har tre hus vi bygger som bäst men nästa år har vi endast ett hus och inte så mycket mer ännu, säger Nyman. Dessutom får man se hur världsläget nu påverkar framtiden också.

Sänkta räntor och sjunkande inflation kunde göra susen

På lång sikt är det för tidigt att säga hur de åboländska byggföretagen kommer att klara svackan som nationellt drabbat branschen. Antalet byggstarter har på nationell nivå sjunkit markant och det här slår hårt mot de stora byggjättarna som nu tvingas varsla om uppsägningar och permitteringar.

Förändringen kan synas också i Åboland men med en viss fördröjning tror de företag Yle Åboland har talat med. Men sänkta räntor och sjunkande inflation kan hjälpa mycket.

Byggbranschen står nationellt inför ett stålbad då de flesta byggbolag har dragit i handbromsen.

– Nog skulle det vara viktigt för det skulle ge indikationer åt konsumenter och företag att de vågar satsa igen, säger Eggert. För man ser klart att folk är försiktiga som bäst.

Nurmio är inte missnöjd med läget nu heller men visst kunde sjunkande räntor sätta fart på ekonomin.

– Då vi ser på 2023 med höga räntor så har det varit en lugn period att vara företagare jämfört med 2022 då vi hade noll räntor och alla ville bygga något så det var som vilda västern tidvis, säger Nurmio. Om räntan då skulle sjunka nästa år med en procent tror jag nog att telefonerna igen går heta och nya företag kan grundas.