Teaterrecension: Lekfullt möte mellan vetenskap och improvisation på Åbo Svenska Teater

En kväll om smak och tycke som oväntat snubblar in på ämnen som surströmming och kannibalism. Då Åbo Svenska Teater bjuder på Kunskapskabaré är allt möjligt.

Vi har en akademiprofessor som bjuder på en underhållande populärvetenskaplig föreläsning, vi har tre skådespelare som varvar föreläsningen med improvisationer, en medryckande värd som jagar fram en lössläppt stämning, och en musiker som leker fram en ljudmiljö som stöd.

Konceptet är enkelt och som gjort för en tid som inte precis håller bildningens fana högt. Här för man vetenskap ut ur universitetsmiljön, och en publik som annars inte har någon relation till exempelvis etnologi kan med låg tröskel få en bild av allmänt intressant kunskap som en universitetsprofessor bär med sig.

I bästa fall kan en föreställning som den här bredda ens syn på bildning och vetenskap, och kanske nästa gång protestera lite när politiker eller sometroll gör sig lustiga över det man kallar meningslös forskning.

Bildtext Kunskapskabaréns ensemble: Kari Mäkiranta, Jerry Wahlforss, Fredrik Nilsson, Daniela Franzell, Samuel Karlsson, Blanka Henriksson och Magnus Nylander. Bild: Åbo Svenska Teater / Markus Weckman Åbo Svenska Teater

Idén utvecklades i Lund i Sverige av skådespelaren Magnus Nylander och etnologiprofessorn Fredrik Nilsson, som båda finns med när Åbo Svenska Teater hämtar konceptet till Finland.

Temat för föreläsningen, och för improvisationerna, är nytt för varje kväll.

Premiärkvällen handlar om smak och tycke. Fredrik Nilsson populariserar olika vetenskapliga tankar kring temat, och halkar elegant in på allt från ordspråk till kannibalism.

Med jämna mellanrum avbryter värden Magnus Nylander föreläsningen och kastar med publikens hjälp fram uppgifter till skådistrion.

Det handlar om klassiska improramar. Det kan vara berättelser som uppstår i stunden. Eller skådespelare som i tur och ordning inleder en mening som alltid ska börja på en ny bokstav, från a till ö. Eller repliker som publiken skrivit ner och som skådisarna utan vidare ska passa in i berättelsen, osv.

Bildtext Musikern Kari Mäkiranta. Bild: Åbo Svenska Teztern / Markus Weckman Åbo Svenska Teater

Själv hade jag föreställt mig att improvisationerna och föreläsningen skulle fungera som en sömlös helhet, i recensioner av produktioner i Sverige läser jag om hur ”skådespelaren iscensätter och gestaltar det forskaren beskriver”.

I Åbo blir det inte riktigt så, här känns improvisationerna och föreläsningen som två separata programpunkter som bara ibland har något med varandra att göra.

Risken då är att det varken blir något riktigt vetenskapligt eller någon riktigt bärande improkväll, men om man struntar i att allt man serveras under kvällen borde passa ihop är det inte alls ett problem. Fredrik Nilssons andel är i sig tillräckligt underhållande och intressant. Och när skådespelarna ibland får riktigt flyt i sina oförberedda snackflöden, svävar skratten skönt över salen.

Som form är improvisationen optimal för en kväll som den här. Som åskådare dras man lätt in i berättelserna, med spänning följer man med hur skådespelaren snabbt måste lösa ett problem, all form av tvekan blir en komisk effekt, i publiken är man alltid per automatik på skådespelarens sida.

Bildtext Jerry Wahlforss, Samuel Karlsson och Daniela Franzell improviserar. Bild: Åbo Svenska Teater / Markus Weckman. Åbo Svenska Teater

På vägen hem bär jag själv framför allt med mig Samuel Karlssons underbara sång om Leif som smakar så gott, vare sig det är tår eller lår eller hår.

Att det hela avslutas med Daniela Franzells sång om surströmmingens vänner, är just precis så otippat som det ska vara en kväll som den här.

Kunskapskabarén spelas ännu förutom i Åbo också i Hangö, Pargas och Billnäs. Rollen som föreläsare varvas mellan Fredrik Nilsson och Blanka Henriksson.