Hundratals har exponerats för fågelinfluensa i Finland – de flesta som hittills testats har koppling till pälsfarmer

Kring hälften av de som har exponerats för fågelinfluensavirus har testat om de är smittade. På de områden som har drabbats av fågelinfluensa finns det provtagningsplatser där exponerade kan låta testa sig.

Kring 300 personer i Finland har exponerats för fågelinfluensavirus i år, enligt Institutet för hälsa och välfärd.

Hälsomyndighetens uppskattning är att ungefär hälften låtit testa sig för att se om de har smittats.

Största delen av dem är endera personer som jobbar på pälsfarmer, eller personer som har deltagit i jobbet mot fågelinfluensan på farmerna.

En stor majoritet av de exponerade och testade är från Mellersta Österbotten eller Södra Österbotten, det vill säga de områden där fågelinfluensan har drabbat flera pälsfarmer.

Provtagningsplatser har öppnats på flera olika håll i de österbottniska landskapen för de som har exponerats.

Skyddsåtgärder bekanta från coronapandemin

Kring 100 exponerade personer i Mellersta Österbotten har hittills testats.

– Provtagningen sker i ett rum där det inte finns någon annan verksamhet. Skyddsåtgärderna är stränga, den som tar provet ska ha FFP-munskydd, visir, skyddsrock och handskar, säger infektionsöverläkare Marko Rahkonen vid Mellersta Österbottens välfärdsområde.

Sedan det första fallet av fågelinfluensa konstaterades på en pälsfarm i Kaustby i juli har viruset spridit sig till åtminstone 27 farmer.

De senaste konstaterade fallen upptäcktes i samband med provtagningar i början av oktober, då hittades viruset på farmer i Vörå och Pedersöre.

Alla exponerade borde testas

Enligt THL:s rekommendation ska man låta testa sig om man har varit i närheten av ett pälsdjur eller en fågel med fågelinfluensa och man har inte haft kläder och utrustning som skyddar mot smitta.

Exponerade uppmanas också att följa med eventuella symptom i två veckors tid. Om man får symptom som tyder på influensa inom två veckor, så uppmanas man att testa sig.

Hittills har ingen människa i Finland smittats av viruset. Överlag beräknas risken för att smittas vara ganska låg för människor.

Men det kommer nya fall av exponerade varje vecka, säger Elina Kärnä, infektionsöverläkare vid Södra Österbottens välfärdsområde.

– Exponerade testas med låg tröskel. Det finns också personer som har testats flera gånger, säger Kärnä.

Texten är en översättning och bearbetning av Yle Uutisets artikel ”Lintuinfluenssalle on altistunut Suomessa noin 300 ihmistä, joista puolet on testattu – suurin osa on turkistarhojen työntekijöitä” av Iina Kluukeri, Elina Niemistö och Ulla Kuivasmäki. Översättningen är gjord av Jonas Blomqvist.