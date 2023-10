Lilluddsbron i Ingå blir 60 meter lång – kommuningenjören nöjd med projektet: ”Här kan Ingåborna njuta”

I Ingå fortsätter satsningen på promenadstråk väster om småbåtshamnen i kyrkbyn. Den 60 meter långa bron ska stå färdig till påsken 2024. För framtiden finns det planer på att förlänga strandpromenaden till Skatudden.

Byggandet av den så kallade strandpromenaden började med den östligaste sträckan av en ny gång- och cykelväg. Den ska i vinter förlängas västerut och då blir det frågan om en slags bro, en gångbro över havsviken ut till Lilludden.

I framtiden kan man ta sig en skön promenad längs strandremsan.

– Strandpromenaden blir totalt ungefär en och halv kilometer lång, säger kommuningenjör Piia Nordström.

Nordström säger att prislappen för Lilluddsbron som den ska heta, blir omkring 60 000 euro.

Lilluddsbron i Ingå ska stå färdig till påsken

Tekniska nämnden gav grönt ljus för projektet på sitt möte på tisdagen (10.10).

– Nu kan vi begära in entreprenadofferter och sedan kommer bron att byggas under vintern. Det är bäst att bygga den under vintern då det frusit på lite grann, säger Piia Nordström.

Nämnden hade tre olika alternativ för hur bron ska se ut. Lilluddsbron ska byggas på sådan höjd att man har utsikt över vassen mot havet. Bron blir 60 meter lång och knappt två meter bred.

– Halvvägs på bron byggs en bredare viloplats med bänkar. Där kan man till exempel stanna och dricka en kopp kaffe. Den här bron ger alla en fin möjlighet att njuta av utsikten och naturen.

Förlängning till Skatudden finns i planerna

Ingå har en klar strategi för sina stränder.

– Kommunen har som avsikt att öppna stränderna för invånarna så att de har enhetliga rutter där de kan njuta av naturen, säger Nordström.

I ett senare skede ska strandpromenaden förlängas ytterligare.

Piia Nordström är kommuningenjör i Ingå.

Österut från hamnen i Ingå finns ett ställe som heter Skatudden. I framtiden kommer strandpromenaden att fortsätta ända dit.

– I det här projektet vid Lilludden testar vi också hurdana konstruktioner som skulle vara bra. När den delen av projektet förverkligas är oklart.

Lilluddsbron blir alltså 60 meter lång, men Skatuddsbron ska bli ännu längre.

– Den blir nog flera hundra meter, så det blir nog ett stort projekt, skrattar Piia Nordström.